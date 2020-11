Leonardo Lamacchia come Irama: il cantautore pugliese sbarca ad Amici 20 dopo aver partecipato a Sanremo. “Il post è stato duro”.

Leonardo Lamacchia come Irama. Il cantautore 26enne, entrato nella scuola di Amici 20, ha seguito lo stesso percorso di Irama. Esattamente come quest’ultimo, anche Leonardo è approdato nella scuola di Maria De Filippi dopo aver partecipato al Festival di Sanremo.

Era il 2017 quando Leonardo si classificò quarto a Sanremo Giovani. Dopo quell’esperienza, però, il cantautore ha affrontato un periodo difficile che lo ha portato a cercare nuovi stimoli lasciando Bari per trasferirsi a Milano. Oggi, è pronto a sfruttare al massimo la seconda possibilità che gli è stata offerta.

Leonardo Lamacchia ad Amici 20: stesso percorso di Irama

Sanremo Giovani accomuna Leonardo Lamacchia e Irama. Quest’ultimo, prima di vincere la diciasettisima edizione di Amici, ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2016. L’avventura di Irama che oggi scala le classifiche con i suoi pezzi, sul palco di Sanremo, non fu fortunatissima.

Quell’anno, infatti, tra i giovani c’era anche Ermal Meta che partecipò con il brano Odio le favole e contro cui perse la sfida. Proprio Ermal Meta che ha poi raggiunto il successo partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano Vietato morire con cui ha conquistato il terzo posto e tornando a Sanremo nel 2018 con l’amico Fabrizio Moro con cui ha vinto con Non mi avete fatto niente i cui proventi, dopo due anni, hanno salvato tante viteè stato uno dei giudici del serale di Amici 16vinto poi da Irama. Durante il percorso ad Amici, Irama ha incontrato nuovamente Ermal Meta che gli ha fatto i complimenti.

Quest’anno, anche Leonardo Lamacchia si ritrova a percorrere la stessa strada. Il cantautore pugliese, durante le prime ore nella scuola di Amici, ha raccontato ai compagni le difficoltà affrontate dopo l’avventura sul palco del Teatro Ariston.

“Ho partecipato a Sanremo Giovani nel 2017. Arrivai quarto e dopo quell’anno, in realtà, sono entrato un po’ in depre… Perchè il post non è stato increedibile. Ero piccolino, avevo ventuno-ventidue anni. Ero felicissimo. Ai tempi lavoravo in una profumeria di Bari. Dall’entusiasmo lasciai il lavoro perchè, ovviamente, pensavo che sarebbe cambiato tutto”, ha spiegato in casetta.

“Il post è stato bello tosto e da allora non ho pubblicato quasi niente di musica e quello è stato il motivo per il quale ho fatto le valigie e sono andato a Milano perchè avevo voglia di nuovi stimoli“, ha aggiunto.

Amico di Ermal Meta come potete vedere dalle foto che pubblica sui suoi canali social, Leonardo è pronto a sfrutta la sua occasione.

L’ingresso nella scuola di Amici è arrivato in un periodo difficile per Leonardo. Come ha raccontato Maria De Filippi durante la prima puntata del pomeridiano, durante il lockdown ha perso il lavoro e ha dovuto chiedere aiuto ai genitori a cui ha riservato la prima telefonata dopo aver conquistato un banco nella scuola più famosa d’Italia.