Istruzione, il Ministro Azzolina garantisce: “Rientro a scuola graduale”

Il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina promette una riapertura graduale delle scuole in base alla situazione contagi da COVID-19 nel Paese. Il messaggio della rappresentante del Movimento Cinque Stelle.

Le ultime settimane sono scandite, fra le altre cose, dal dibattito sull’Istruzione: il Ministro Lucia Azzolina promette una riapertura graduale delle scuole, intanto però la situazione resta invariata. Ranghi serrati e didattica a distanza per quasi tutti. Una sconfitta, secondo molti. Una scelta obbligata, invece, per il Governo che deve fronteggiare l’implemento dei contagi da COVID-19 nel nostro Paese.

Istruzione, Azzolina promette la riapertura degli istituti: le parole del Ministro

“Scuole chiuse significa prudenza”, fanno sapere dai banchi della maggioranza. La Azzolina dissente e parla di “vuoto formativo” per i ragazzi. Studenti che cercano di porre ‘rimedio’ alla DAD studiando all’aperto con le dovute distanze. La scuola serve, dicono. A maggior ragione in presenza. Ancor più valore, in tal senso, assumono le parole di risposta che lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione fornisce alla categoria dei giovani studenti: “Mi batterò per una riapertura graduale degli istituti”, ha detto.

Intanto il Premier Conte ribadisce che, comunque, malgrado la chiusura momentanea delle strutture, il Governo continua ad investire su giovani e istruzione: “Per un Paese all’altezza del progresso e dell’evoluzione didattica e tecnologica”. La paura di molti è relativa al post pandemia: il popolo degli studenti, infatti, chiede – oltre alle riaperture delle sedi didattiche – anche investimenti mirati per affrontare il periodo successivo al COVID-19. “L’augurio – dicono i rappresentanti di alcuni licei della Capitale – è che le promesse fatte non finiscano in una bolla di sapone”, anche i più giovani fanno sentire la propria voce in questa complessa stagione politica e sociale.