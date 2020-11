Giorgia Palmas mostra la piccola Mia pubblicanso su Instagram una meravigliosa foto: l’amore vero in un unico scatto.

Giorgia Palmas follemente innamorata della sua piccola Mia. La compagna di Filippo Magnini ha pubblicato una foto della sua secondogenita su Instagram mostrando parte del viso che ha conquistato tutti i suoi followers. Dopo Sofia, nata da una precedente relazione, la Palams sta vivendo nuovamente la gioia della maternità e sui social condivide la sua felicità.

Con Filippo Magnini, diventato papà per la prima volta, l’ex velina di Striscia la Notizia sta vivendo totalmente l’avventura della seconda maternità dedicandosi totalmente alle sue bambine. Sofia, oggi una piccola donnina, aiuta mamma Giorgia e dedica amore e affetto alla sorellina.

La foto di Mia e del suo dolce viso, così, ha letteralmente sciolto il cuore di tutti i followers della Palmas.

Giorgia Palmas, la foto con la figlia Mia conquista i social

Nella foto che vedete qui in alto, Mia era ancora nel pancione di mamma Giorgia che, insieme a papà Filippo Magnini, aspettava con ansia la sua nascita. Mia è nata lo scorso 25 settembre inondando d’amore tutta la famiglia. Una felicità folle quella che sta provando la coppia che, giorno dopo giorno, assapora tutti i cambiamenti della piccola.

Dopo aver condiviso le prime foto di Mia evitando di mostrare il viso, Girgia ha deciso di condividere una foto in cui si notano dei piccoli dettagli come il taglio degli occhi e le ciglia lunghissime. Una foto tenerissima che ha fatto impazzire i followers dell’ex velina così come papà Filippo Magnini che, ai microfoni di Gente, ha dichiarato tutto il suo amore per la sua bambina.

“Diventare padre mi dà una sensazione di completezza. Ho capito qual è il senso della vita, la gioia più grande. È questo grazie alla mia dolce metà che mi ha reso un uomo migliore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Innamorati della piccola Mia, Giorgia Palmas e Filippo Magnini convoleranno anche a nozze a dicembre. Sarà la festa dell’amore e la coppia non vede l’ora di poter pronunciare il fatidico sì. Nel frattempo, in attesa del fatidico giorno, la coppia si gode la famiglia e l’amore di Mia e di Sofia che è una perfetta sorella maggiore.