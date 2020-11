Se stavi cercando un modo per arrivare alle feste in forma e di eliminare il gonfiore sei nel posto giusto! Oggi ti diremo in cosa consiste la dieta con lo yogurt per affrontare al meglio le festività natalizie.

La dieta quello yogurt è una dieta molto rapida, prevede un’integrazione cospicua dello yogurt all’interno del tuo regime alimentare settimanale e ti aiuta a perdere peso ma soprattutto a sentirti meno gonfia.

Dieta con lo yogurt prima delle feste natalizie

Lo yogurt è un alimento che ti aiuterà, durante questa dieta, a depurarti e sgonfiarti, facendo scendere anche l’ago della bilancia e apportando non pochi benefici all’organismo e alla pelle. Ovviamente, in caso di intolleranze ai latticini lo yogurt può essere sostituito da quello senza lattosio oppure da quello di soia.

Ti ricordiamo, prima di iniziare, una cosa importantissima, qualsiasi dieta restrittiva o meno va concordata dapprima con uno specialista della nutrizione. Soltanto lui saprà dare consigli adeguati e oculati in base alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

Le norme per seguire questa dieta

Andiamo a vedere insieme tutti gli step per seguire la dieta con lo yogurt. Ci sono delle norme da portare avanti se si sceglie di intraprendere questo regime alimentare. Tutti i giorni a colazione bisogna bere un bicchiere d’acqua, a temperatura ambiente, a stomaco vuoto, quindi prima di iniziare la colazione. Consumare poi almeno 200 g di yogurt magro al naturale senza zuccheri aggiunti, una bella tisana a scelta e un caffè senza zucchero.

Si possono aggiungere allo yogurt una dose di 30/40 g di fiocchi d’avena oppure altri cereali purché privi di zuccheri come ad esempio la crusca. A metà mattinata dedica un piccolo spazio allo spuntino bevi una bella tazza di tè verde accompagnata da una dose di 30 g di frutta secca a scelta.

Per la merenda è possibile concedersi un frutto di stagione e, dopo la cena, una tisana non può farti che bene, abbinate due noci oppure tre prugne secche.

Come accade per tutte le diete e altamente consigliato di bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno oltre alle tisane consigliate, evitare quindi tutte le bevande gassate e zuccherate e gli alcolici. Scopri anche i cibi da assumere per smaltire i grassi prima di Natale.

Quale yogurt scegliere?

Vediamo ora quale yogurt scegliere quello magro è sicuramente quello più consigliato. È preferibile acquistarlo scremato oppure al naturale, ovviamente senza aggiunta di zuccheri e pezzi di frutta. Lo yogurt infatti, così al naturale, è un alimento davvero dietetico anche nelle diete più restrittive. Gli yogurt da prediligere sono sicuramente quelli che possiedono fermenti lattici vivi come bifidobatteri e lattobacilli.

Puoi abbinare lo yogurt ad ogni pasto del giorno, per esempio, per il pranzo puoi consumare 300 g di yogurt, 200 g di insalata verde, ma anche verdure cotte, impreziosirli con della frutta secca tagliata grossolanamente. Per la cena puoi consumare un ricco minestrone di verdure, una vellutata, E ancora 300 g di yogurt magro con l’aggiunta di due noci e un cucchiaino di miele.

Successivamente puoi, a giorni alternati, variare il pranzo con 50 g di riso integrale basmati (dai un’occhiata alla nostra dieta con riso basmati e pollo), è una fonte di proteine a scelta pesce, preferibilmente azzurro, oppure carne bianca magra. Verdure crude o cotte sono sempre ben accette. Quando il pranzo sarà composto da questi alimenti per cena potrai consumare 300 g di yogurt magro con ben due frutti di stagione.

Puoi andare avanti alternando, durante la settimana, ad un primo piatto per pranzo un secondo accompagnato anche da una fetta di pane di segale o integrale ben tostata. Per cena puoi ripetere la tua dose di yogurt magro e una macedonia di frutta di stagione.

La dieta dello yogurt permette non solo di migliorare la forma, di perdere peso, ma anche di curare e nutrire la pelle. Inoltre, lo yogurt riesce a riequilibrare il tuo intestino poiché agisce sulla flora batterica e contribuisce all’equilibrio in generale. Riuscirai inoltre a sgonfiare visibilmente la pancia nel giro di pochi giorni.