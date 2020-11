Scopri cosa accade al tuo corpo dopo essere stato sepolto

By

Ti sei mai chiesto cosa succede dopo la morte? cosa accade al tuo corpo dopo la sepoltura? Se vuoi scoprirlo questo è il momento giusto.

Sappiamo che la morte è un processo fisiologico che prima o poi tocca a tutti, non si sa quando accadrà di preciso ma sappiamo che la morte metterà fine al battito del nostro cuore e con lui smetteranno di funzionare tutti gli altri organi, uno dietro l’altro. La macchina perfetta si spegnerà per non riaccendersi mai più. Se vuoi scoprire cosa accadrà nello specifico al tuo corpo e tutte le fasi della decomposizione questo articolo fa al caso tuo.

Cosa succede al corpo dopo la morte?

Stai per scoprire le 10 fasi che interessano il processo di decomposizione del corpo umano dopo la morte. La parola di Dio recita “Polvere sei e polvere ritornerai”, ma prima che il corpo diventi polvere affronta un intero processo di decomposizione.

La morte fa paura anche perché può sopraggiungere inaspettata, inoltre l’idea di sapere che il corpo di in nostro caro che tante volte abbiamo abbracciato, si stia decomponendo non ci fa stare bene e di conseguenza evitiamo di pensarci. Eppure sappiamo che prima o poi la morte colpirà anche noi.

Mentre alcune persone pensano al lato spirituale della morte e si chiedono dove approderà la nostra anima, altri si chiedono cosa accadrà al corpo rimasto senza la sua anima.

Se sei curioso di conoscere ogni dettaglio di questo aspetto, scopri le fasi affascinanti che affronterà il corpo dopo la sepoltura.

Le fasi che vi presentiamo sono state elencate da alcuni ricercatori capitanati dal Dottor Michel Sapanet, patologo forense presso un ospedale universitario che spiega così l’inizio di questo processo: “Una volta interrotto il flusso sanguigno, durante la morte naturale per arresto cardiaco, gli organi non vengono più riforniti di acqua e l’attività delle loro cellule si interromperà gradualmente”.

L’esperto prima di esplorare i diversi passaggi spiega che: “L’arresto cardiaco fa arrestare altri organi, uno dopo l’altro. La morte non è un fenomeno istantaneo: tutti gli organi non muoiono contemporaneamente “.

Questo è il motivo per cui è possibile donare gli organi dopo la morte. L’esperto precisa che ovviamente le cause della morte e le condizioni in cui il corpo versava al momento della morte, influenzano notevolmente questo processo di decomposizione.

In linea generale è possibile fare un elenco e definire i passaggi seguenti:

1. Raffreddamento del corpo

Avrete sicuramente sentito parlare del rigor mortis . Dopo la morte la temperatura corporea che solitamente si aggira da vivi tra 36 e 37,8 gradi Celsius, scende lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Il corpo raffreddandosi diventa rigido per cui è difficile cambiare la posizione e chiudere gli occhi se sono rimasti aperti. In questa fare è bene distendere il corpo in previsione della sepoltura.

2. Comparsa di macchie rosso vino

Queste macchie dono dovute all’arresto del metabolismo, il sangue smette di circolare nel corpo e si accumula in zone specifiche. Inoltre, i globuli rossi si aggregheranno mentre l’emoglobina lascerà i capillari e si diffonderà provocando le “lividità cadaveriche”. “Su un corpo disteso sulla schiena, queste colorazioni si formano nella parte posteriore tranne che nelle aree di supporto del corpo come le scapole o le natiche per esempio”, spiega il dott. Sapanet.

3. Irrigidimento del corpo

Il corpo dopo l’arresto del metabolismo diventerà acido. Questa acidità lo renderà rigido. Le dita si contrarranno e le articolazioni non saranno più flessibili.

4. Formazione di una macchia verde nell’addome

nei giorni successivi alla morte potrebbe comparire una macchia verde nei pressi dell’appendice. Questa macchia indica l’inizio dello stato di putrefazione e che la materia organica si inizia a rompe sotto l’azione dei batteri.

5. Gonfiore addominale

I batteri presenti nel corpo produrranno gas e l’addome tenderà a gonfiarsi. “Questo fenomeno muoverà il sangue che era stagnante nei vasi: questo si chiama circolazione postuma. Le vene superficiali del corpo formeranno quindi una rete molto oscura ”, precisa il medico legale.

6. Intensificazione del cattivo odore del corpo

I batteri presenti nel corpo iniziano ad attaccare il sistema digestivo e successivamente si interessano a tutti gli altri organi del corpo. “Il corpo inizia a trasudare liquidi neri e rossi, la pelle diventa gradualmente verdastra e poi nera e il corpo emana odori molto sgradevoli”, commenta l’esperto. L’odore di burro rancido che a volte si sente è causato dai grassi che si scompongono diffondendo un odore di burro rancido.

7. L’effetto delle mosche sul corpo

Il cattivo odore potrebbe attirare le mosche specie se il corpo senza vita è esposto all’aria aperta. Queste mosche deporranno le uova nei luoghi umidi del corpo, si formeranno dei vermi che penetreranno nella pelle e si nutriranno di tutto il corpo.

8. La decomposizione della carne e la secchezza corporea

Più la temperatura in cui vige il corpo senza vita è fredda, più tempo impiegherà il corpo a decomporsi. “Quando il corpo è in una bara, fondamentalmente si verificano gli stessi passaggi, ma il processo la decomposizione richiede molto più tempo, a volte diversi anni ”, afferma lo specialista.

9. Perdita di capelli e dei peli del corpo

Spesso si sente dire che dopo la morte unghie e capelli continuano a crescere dopo la morte, in realtà l’esperto ha un parere differente sulla questione. Secondo il medico la disidratazione della pelle potrebbe dare questa parvenza, perché dopo la morte al contrario, peli e capelli tendono a cadere. Le unghie invece impiegano più tempo a decomporsi.

10. La divisione dello scheletro

In seguito alla decomposizione di ogni parte del corpo, resta solo lo scheletro fatto di ossa e legamenti. I legamenti seccandosi diventano rigidi, lo scheletro invece tende a spezzarsi col tempo.