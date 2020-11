Chi è? Oggi è la conduttrice sportiva più sensuale della tv

Oggi è la conduttrice sportiva più bella e sensuale della televisione italiana, ma qui era solo una bambina. Avete capito chi è?

Sguardo curioso, capelli biondi raccolti in una coda e tutta una vita davanti con tanti sogni da realizzare. Qui era solo una bambina, ma oggi è una delle conduttrici sportive più belle e sensuali della televisione italiana.

Alla sua bellezza unisce anche talento e una grande professionalità che le hanno permesso di concretizzare tanti sogni nel cassetto a soli 29 anni. Siciliana, cresciuta in una famiglia numerosa che le ha insegnato i valori del rispetto, del lavoro e dell’impegno, si è trasferita a Milano dove, passo dopo passo, ha conquistato un posto nel mondo dello spettacolo riuscendo anche a calcare il palco del Teatro Ariston.

Avete capito di chi stiamo parlando?

La conduttrice sportiva da 7 milioni di followers

La bambina che avete visto nella prima foto è proprio Diletta Leotta, una delle donne più belle, corteggiate e ammirate della televisione italiana. Oggi è una donna stupenda che, oltre a raccontare in televisione la serie A, si cimenta anche in altre, mille avventure. Conduttrice radiofonica, amante dello sport, ha affiancato Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020 incantando il pubblico di Raiuno con un monologo sulla bellezza.

La conduttrice sogna anche di tornare a Sanremo e di poterlo condurre con una donna. Nel frattempo, però, continua a lavorare come conduttrice di DAZN, in radio ed è anche diventata una scrittrice. Ha, infatti, pubblicato il libro Scegli di sorridere in cui racconta la sua versione dei fatti sulla violazione della privacy, sull’attacco degli haters, sulle attenzioni dei paparazzi, sui ricatti subiti. Per la prima volta, Diletta ha raccontato episodi duri che le sono capitati nella vita e che ha affrontato in silenzio, senza mai perdere il sorriso.

Un sorriso che regala ogni giorno ai suoi fan sui social dove pubblica quotidianamente foto in cui si mostra sempre bellissima sia con abiti eleganti sia nei panni di una sirena sott’acqua.

Molto corteggiata, dopo la fine della storia con Daniele Scardina, concorrente di Ballando con le stelle 2020, la Leotta sarebbe ufficialmente single. I corteggiatori, però, sono sempre tanti anche se, per il momento, la conduttrice sembrerebbe concentrata soprattutto sul suo lavoro che la rende estremamente felice.