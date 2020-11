Rocco Siffredi ha dichiarato che tutti vogliono andare a letto con Belen Rodriguez, ma nessuno di questi vuole amarla.

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle donne più belle appartenenti al mondo dello spettacolo. Questo non è di un certo un mistero. Tant’è che è diventata famosa proprio per essere il sogno di milioni di italiani e lo sa bene anche Rocco Siffredi che recentemente intervistato da Mowmag ha speso due parole nei confronti della showgirl più discussa degli ultimi tempi.

Il Re dei film a luci rosse, che è risultato positivo al covid insieme a tutta la famiglia, non ha potuto fare a meno di notare come lei sia tra le donne più desiderate del bel paese ma che allo stesso sia anche molto sfortunata dal punto di vista sentimentale, in quanto secondo lui tutti la cercherebbero soltanto da un punta di vista fisico ma non sentimentale.

Rocco Siffredi ha rotto il silenzio su Belen Rodriguez e le sue dichiarazioni hanno causato non poco rumore nel vasto mondo del web, visto che ha citato anche l’ex di lei, Andrea Iannone.

Rocco Siffredi rompe il silenzio su Belen Rodriguez: “Iannone ci è cascato”

Rocco Siffredi, durante il corso dell’intervista, ha fatto notare come Belen Rodriguez sottolineando anche quanto dal punto di vista “mentale” sia molto difficile starle accanto. Il Re dei film a luci rosse non ha potuto fare a meno di citare anche Andrea Iannone, affermando che lui è stato l’unico ad innamorarsi realmente della conduttrice di Tu sì que vales ed ha sofferto non poco durante la fase della loro rottura.

“Siamo sinceri tutti in Italia vorrebbero andarci a letto con lei, ma nessuno ci si vuole innamorare“ ha esordito l’attore. “L’unico che ci è cascato è stato Andrea Iannone” ha proseguito, citando il pilota, che è stato squalificato per doping. “Il mio non vuole essere assolutamente un commento cattivo, ma per dire che è per portare la Rodriguez non va bene la patente che hanno sti ragazzi” ha poi precisato per paura di non essere compreso dai lettori.

“C’è bisogno di un tipo di patente molto importante per gestirla” ha poi aggiunto. “Lei costa, è difficile da gestire e ti manda al manicomio“ ha poi proseguito. “Andrea ha avuto la sfortuna di essere il ragazzo più invidiato d’Italia perché è stato con lei, ma gestirla non è una cosa facile” ha concluso. “Nonostante tutto il bene che provi nei suoi confronti” ha precisato.

Belen Rodriguez, che di recente ci ha tenuto a fare un’importante precisazione, come reagirà di fronte alle dichiaraizioni rilasciate da Rocco Siffredi sul suo conto? Molto probabilmente la conduttrice di Tu sì que vales preferirà glissare sulle sue confidenze fatte da parte dell’attore sul suo conto, in quanto di solito non ama dare spazio ai gossip nati intorno alla sua persona. Così come nemmeno Andrea Iannone proferirà parole su quest’argomento, visto che la loro storia è terminata già da qualche tempo.