All Together Now è il music show più popolare degli ultimi anni. Per questa nuova stagione, però, si è pensato di cambiare un po’ le cose. Michelle Hunziker rimane sempre la padrona indiscussa del programma, ma al suo fianco nel ruolo di giudici ci sono altri artisti, pronti a dare il proprio giudizio sui concorrenti in gara.

Tra questi c’è Rita Pavone che ha consigliato ad una coppia, Gli Amabili, di separare le loro strade artistiche in quanto Massimiliano, uno dei componenti del gruppo, riuscirebbe a spiccare maggiormente in volo da solo che rispetto a quando si accompagna ad Elena. Contrari a questo suggerimento, invece, sono stati gli altri giudici del programma, tra cui Anna Tatangelo che preferisce che i due rimangano una coppia.

Rita, a questo punto, commentato quanto espresso dalla sua collega, ha tirato in ballo il suo passato musicale ed amoroso, dichiarando che Anna doveva essere per forza favorevole alla scelta di farli restare una coppia, visto che per anni ha cantato al fianco del suo compagno, Gigi D’Alessio.

“Sto parlando alla persona sbagliata, tu cantavi in coppia” ha esclamato la Pavone ridendo, ma Anna, che di recente è stata “conquistata” da Ultimo, l’ha subito bloccata, facendole notare con giusta causa che la frase affermata non corrisponde assolutamente alla verità dei fatti perché la sua carriera è sempre stata basata su un percorso da solista.

Anna Tatangelo ad All Together Now: “Ognuno ha la sua carriera”

Anna Tatangelo non ha apprezzato l’osservazione fatta da Rita Pavone ad All Together Now, ma non perché abbia del rancore nei confronti del padre di suo figlio, ma perché quanto dichiarato durante il corso della puntata non corrisponde alla realtà dei fatti, in quanto il suo percorso da cantante si basa da solista e quelle che ha intenso lei sono soltanto delle semplici collaborazioni, che possono essere contate sulle dita di una mano.

“Rita, ti rispondono per bene” ha precisato Anna con l’educazione e il rispetto che da sempre l’hanno contraddistinta durante il corso della sua carriera. “Con tutto il rispetto che provo per il mio ex compagno, ma ognuno di noi ha la sua carriera“ ha subito precisato, mettendo le cose in chiaro, facendo notare che hanno collaborato soltanto in un’occasione, per il rilascio di Un nuovo bacio e al massimo per un’altra canzone, quella riutilizzata per la colonna sonora di Aladin, tutto qui.

“Se poi vogliamo considerare la separazione da un punto di vista privato” ha poi continuato Anna Tatangelo, che di recente si è commossa in diretta. “Qui possiamo parlare un po’ tutti” ha aggiunto ironicamente, rivolgendosi a Francesco Renga, che ha interrotto la sua relazione con Ambra Angiolini.

