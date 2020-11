Le anticipazioni di Uomini e Donne del 18 novembre non deluderanno i fan di Gemma Galgani, che sembrerebbe aver trovato un nuovo cavaliere.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, come al solito, non sembrano deludere le aspettative del pubblico del piccolo schermo che ancora una volta vedranno al centro dello studio la loro beniamina: Gemma Galgani.

La dama continuerà la sua conoscenza con Biagio, che nonostante la scorsa settimana avesse promesso di prendere una decisione in merito a chi scegliere tra la Galgani e Sabina è ancora in alto mare. Quest’ultima però non ci sta ad aspettare ancora che l’uomo prenda una scelta, visto che è da settimane che finge di essere immerso nei suoi pensieri e decide di concludere la conoscenza.

Vittoria per Gemma, che si aggiudica il cavaliere, anche se con il ritiro delle altre dame rivali, ma niente paura perché lei ha notato un nuovo corteggiatore che sembra farle battere il cuore come un tempo. Il suo nome è Maurizio ed è molto più giovane di lei. Certo non come Nicola Vivarelli, che ha ben 26 anni, ma più giovane. Il nuovo corteggiatore sembra avere 50 anni ed ha fatto colpo sulla Galgani, che ieri ha lanciato un appello a Striscia La Notizia.

Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore giovane a Uomini e Donne, ma questa volta come andrà a finire?

Uomini e Donne anticipazioni 18 novembre: Gabriella delude Gianluca

Il tema della sfilata di oggi è “TI PORTO NEL MIO SOGNO D’AMORE” e questo è l’abito scelto da Gemma! Che voto le dareste? ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/pQ3xTdy2L5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 17, 2020

Dopo le nuove avventure di Gemma Galgani, si passa ai protagonisti del Trono Classico. In particolar modo ci si concentrerà su Gianluca De Matteis. Quest’ultimo di perdere la sua corteggiatrice Gabriella non ne vuole sapere. Per questo motivo ha provato a richiamarla in studio.

Maria De Filippi purtroppo avrà l’arduo compito di comunicargli che lei ha scelto, in maniera coerente dopo di tutto, di non presentarsi in puntata in quanto sarebbe inutile corteggiarlo se non prova un reale interesse per lui e starebbe lì a scaldare la sedia prendendolo in giro. Lui non riesce a farsene una ragione, è davvero molto preso da lei e per questo motivo resterà senza corteggiatrici a Uomini e Donne.

Contrariamente al suo compagno di banco, Davide Donadei, Gianluca non sembra avere poi le idee così chiaro e non si sa che piega prenderà il suo percorso all’interno del programma, così come per Sophie Codegoni che in ogni puntata sembra cambiare le sue preferenze verso i corteggiatori. Sarà forse per questo che il pubblico preferisce il Trono Over? Tra l’altro un cavaliere del parterre è risultato positivo al virus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La puntata di Uomini e Donne oggi purtroppo vedrà Tina Cipollari ancora assente in studio. L’opinionista sarà in puntata attraverso un collegamento, in quanto il suo periodo di isolamento fiduciario non è ancora giunto al termine.