Impasto pratico e veloce, un ripieno goloso, la a torta salata con prosciutto e formaggio è un’ottima soluzione per cena

Antipasto, ingrediente per un buffet, piatto unico, ma anche soluzione originale da portare in ufficio o in una scampagnata. La torta salata allo yogurt con prosciutto e formaggio in pratica è una pizza rustica con una lievitazione veloce, a base di yogurt e farina.

Da questa base potete partire con qualsiasi tipo di farcitura: con prosciutto e formaggio (scamorza, provola, caciocavallo), come abbiamo fatto noi. Ma anche con altri salumi, oppure con delle verdure. Sarà un successo.

Ingredienti:

240 g di farina 00

3 vasetti di yogurt bianco

2 uova

1 cucchiaio d’olio extravergine

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

200 g di prosciutto cotto

250 g di provola

semi di sesamo per decorare

Torta salata allo yogurt con prosciutto e formaggio

Potete cucinare la torta salata allo yogurt anche in versione senza glutine usando farina gluten free universale. Così come potete utilizzare latte e yogurt senza lattosio, nel caso ci siano intolleranze.

Preparazione:

Partite dall’impasto versando in una ciotola i vasetti di yogurt bianco (sono 375 grammi in tutto). Poi aggiungete un uovo, l’olio extravergine di oliva, il cucchiaino di zucchero e il cucchiaino di sale, dando una prima mescolata.

A quel punto aggiungete la farina setacciata insieme ad un cucchiaino di bicarbonato di sodio e mescolate ancora. Coprite con della pellicola alimentare e lasciate riposare l’impasto per almeno mezz’ora.

Intanto però accendete il forno statico a 180° e preparare il ripieno. Grattugiate il formaggio e utilizzando una grattugia con fori grossi e tirate fuori anche il prosciutto. Poi foderate con carta forno la base di uno stampo da 22-24 cm apribile. Imburrate sia la carta forno che i bordi dello stampo.

Riprendete l’impasto e stendetene metà sul fondo della tortiera aiutandovi con un cucchiaio perché altrimenti si attaccherebbe tutto alle mani. Farcite con uno strato di formaggio grattugiato. uno di prosciutto, un altro strato di formaggio e un ultimo di prosciutto cotto.



Coprite con il resto dell’impasto utilizzando ancora il cucchiaio, poi spennellate la superficie con un uovo sbattuto e aggiungete un po’ di semi di sesamo. Infornate in forno preriscaldato per 35-40 minuti, fino a quando la superficie risulterà colorita.

Sfornate e lasciate raffreddare qualche minuto prima di estrarre la torta salata dallo stampo e servirla, portandola intera o già a fette.