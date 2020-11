Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette senza glutine

Un menu completo per il pranzo di Natale dall’antipasto al dolce con delle gustosissime ricette senza glutine.

Il Glutine è un alimento del tutto vietato a chi è affetto da Celiachia, una patologia che provoca diverse sintomatologie e può diventare molto pericolosa se non trattata con attenzione soprattutto in cucina.

Se siete delle persone che seguono un’alimentazione ‘gluten free’ saprete molto bene come preparare i cibi in piena sicurezza, ma se avete ospiti a cui dovrete preparare qualche piatto succulento, attenzione a preparare il cibo lontano da alimenti che potrebbero contaminarlo, importante utilizzare tutti strumenti in acciaio e pentole in acciaio che possano essere lavate in modo perfetto.

Scopriamo tutte le ricette senza glutine dall’antipasto al dolce che abbiamo selezionato per voi sul web, in particolar modo del blog ‘Zero Glutine… 100% bontà, Le ricette di Mary”.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti senza glutine

Gli antipasti, il preludio ad un pranzo importante come quello Natalizio, scopriamo le ricette senza glutine con sfoglie invitanti che potranno accompagnare magari un tagliere di salumi e formaggi.

La Quiche di carciofi e stracchino

Ottima questa torta salata che conquisterà il palato al primo assaggio.

Nidi di patate ripieni di prosciutto cotto e mozzarella

Dei cuori filanti per una interpretazione super sfiziosa delle patate.

La corona di pasta sfoglia ripiena

La classica corona natalizia ma tutta da gustare con un ripieno di pomodoro e mozzarella.

Strudel salato ripieno di patate e mortadella

Davvero appetitoso questo bellissimo strudel salato con un ripieno succulento. Da provare assolutamente.