Pasta ricotta e spinaci: ricetta facile per un pranzo leggero e al volo

La pasta ricotta e spinaci è un primo piatto semplice da portare a tavola ma ricco di benefici. Scopriamo la ricetta per un pranzo leggero e al volo.

Avete presente il classico ripieno dei ravioli alla ricotta e spinaci? Il primo piatto che vi andiamo a proporre per oggi a pranzo è proprio a base di quel gustoso mix tra i due ingredienti.

Se avete preparato i ravioli e vi è rimasto del ripieno e non sapete cosa farci è molto semplice. Utilizzatelo per condire la pasta, un piatto di penne o di spaghetti e porterete a tavola un primo piatto ricco di benessere.

Quello tra la ricotta e gli spinaci è un connubio davvero gustoso, usato non solo come ripieno per i ravioli, ma anche per i cannelloni, per le torte salate e per gli sformati. Un mix che insomma accontenta anche i palati più complessi. Scopriamo subito la ricetta.

Ecco il pranzo facile che cercavi: pasta ricotta e spinaci e sei subito a tavola!

Semplice e genuina, la pasta ricotta e spinaci accontenterà grandi e piccini. Se utilizzerete materie di prima qualità sarà ancora più buona e fresca. Basterà infatti procurarsi degli ottimi spinaci di stagione, in questo periodo si trovano sui banchi del mercato da produttori a chilometro zero. E una fresca ricotta vaccina o di capra. E il gioco è fatto.

Se vorrete dilettarvi anche facendo la pasta a mano potrete realizzare delle ottime tagliatelle all’uovo che potrete preparare anche con l’ausilio della macchinetta apposita.

Altrimenti se andate di fretta basterà procurarsi degli spinaci surgelati o precotti (al supermercato si trovano già pronti in comode vaschette) e della ricotta confezionata, un pacco di pasta e via ai fornelli.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta (penne o spaghetti a seconda del proprio gusto personale)

300 g di ricotta vaccina o di capra

500 g spinaci freschi

100 g di Parmigiano reggiano o Grana padano

1 pizzico di noce moscata

1 spicchio d’aglio (opzionale)

sale q.b.

pepe q.b.

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Iniziamo lavando gli spinaci, li asciughiamo e poi li mettiamo in una pentola con un fondo di olio e uno spicchio d’aglio. Copriamo e lasciamo appassire a fuoco basso gli spinaci per 5 minuti. Eliminiamo quindi lo spicchio d’aglio, se lo avevamo messo, e frulliamo con un frullatore a immersione fino ad ottenere una purea.

A questo punto rimettiamo la purea nella pentola e aggiungiamo la ricotta. Amalgamiamo bene gli ingredienti. Poi aggiungiamo il Parmigiano o il Grana grattugiato. Nel frattempo avremo messo la pentola dell’acqua salata per la pasta a bollire. Aggiungiamo al nostro composto un mestolo di acqua di cottura. Quindi cuociamo il mix di ricotta e spinaci a fuoco dolce per qualche minuto. Aggiustiamo di sale e pepe e aromatizziamo con un pizzico di noce moscata.

Quando la pasta sarà cotta scoliamola trasferendola direttamente sulla pentola con il composto di ricotta e spinaci, uniamo ancora un mestolo di acqua di cottura se la riteniamo troppo densa, e lasciamo che si formi una deliziosa cremina. Mescoliamo e serviamo il nostro primo piatto ben caldo.

Potremo inoltre personalizzare questo piatto e renderlo ancora più grintoso e ricco di sapore aggiungendo dei cubetti di pancetta croccante. A voi la scelta!