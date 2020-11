Scopri, in questa giornata di mercoledì 18 novembre, quali sono le previsioni dell’oroscopo per ciascun segno dello zodiaco.

Una giornata in salita o una giornata in discesa? Le previsioni dell’oroscopo ci svelano come sarà per ciascun segno dello zodiaco questo mercoledì.

Scopriamolo insieme, segno dopo segno.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Giornata con qualche insidia nascosta qua e là per questi primi tre segni dello zodiaco. Meglio esser preparati per far fronte alle incombenze.

Oroscopo oggi Ariete

Le incombenze della giornata pesano e creano tensioni emotiva non di poco conto. Diventate apatici o insofferenti per rilassarvi poi solo la sera.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Siete passionali, certo, ma oggi dovete usare la testa perché non si sa mai dove potrebbero nascondersi le insidie di questa giornata.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Un atteggiamento forte e maturo vi protegge da situazioni incresciose e così ve la sentite anche di prendervi qualche responsabilità in più, soprattutto in casa.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Se fate parte di uno di questi segni è chi vi circonda a minare oggi la vostra stabilità: occhi ben aperti allora, per i nemici ma anche per gli amici.

Oroscopo oggi Cancro

Cercate l’appoggio degli amici oggi perché in famiglia non troverete grandi supporti, anzi in molti la penseranno diversamente da voi e non mancheranno di farvelo notare.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Fate attenzione alle amicizie: di fronte sono tutte pronte a darvi strenuo supporto ma dietro le spalle in molte chiacchierano fin troppo.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Ritrovata l’armonia con il partner non vi resta oggi che godervela, tenendo però sempre gli occhi aperti: qualcuno potrebbe cercare di metterci lo zampino

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Una giornata a duecento all’ora e, soprattutto, a suon di successo attende i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Bilancia

La giornata corre veloce mente voi vi sentite decisamente rallentate: prendersi qualche pausa sarà semplicemente obbligatorio.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Vi attende una giornata fruttuosa. Gli affari quasi vi vengono facili e in amore e amicizia arrivano conferme quasi senza chiederle.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Siete le vere protagoniste di questa giornata: vi sentite bene e a dir poco grintose tanto da prender possesso della scena.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Tra chi confida nell’amore e chi nell’amicizia ecco che la giornata dei prossimi tre segni può riservare veramente numerose sorprese.

Oroscopo oggi Capricorno

In amore oggi sapete toccare i tasti giusti e, a suon di sensibilità e magnetismo, farete capitolare chiunque.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Il mondo vi pressa ma voi siete tipe da tempi lunghi e se veramente volete avere successo dovete prenderveli tutti.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Nei momenti di crisi non è l’amore ma l’amicizia la vostra ancora di salvezza. Giornata ideale per superare contese e vincere battaglie emotive e personali.