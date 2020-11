Il suo nome è sinonimo di successo e intelligenza: oggi è una delle giovani donne più ricche d’Italia e ha letteralmente costruito un impero dal nulla.

I lunghi capelli biondi ma soprattutto i grandi occhi azzurri sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica per questa bellissima bambina, che anche da adulta ha continuato a vestire (e produrre vestiti) dai dolci colori pastello.

Nata con una grande passione per la moda e soprattutto con la determinazione di trasformarsi in una modella, ha cominciato a indossare i propri outfit e a proporli on line prima attraverso una piattaforma di blog, successivamente attraverso un profilo Instagram che ha raccolto milioni e milioni di follower da tutto il mondo e che viene costantemente aggiornato sia con le sue attività nel settore moda sia con le sue piccole e grandi avventure familiari.

La famiglia è infatti uno degli ingredienti principali del successo di questa ragazza che, ultimamente, ha dato il (secondo) annuncio più importante per una donna.

Quando si è sposata lo ha fatto per amore di un uomo che l’ha conquistata al primo appuntamento e che condivide con lei la passione per l’imprenditoria, per la comunicazione digitale e per le giuste cause.

Nel corso del post lockdown, durante la scorsa estate, ha deciso di non partecipare a importanti eventi mondani per dare visibilità a importanti istituzioni della cultura italiana, che erano (e ancora sono) in grande difficoltà economica a causa delle prolungate chiusure e dell’abbassamento del flusso di turisti. Per questa sua attività ha ricevuto diversi premi, di cui il più importante è stato il Leone d’Oro di Venezia. Ha anche partecipato al Festival del Cinema, ma il premio non le è stato dato per i suoi lavori cinematografici quanto per il suo impegno a far conoscere i lati più segreti e poco visitati di Venezia.

Una delle donne più ricche d’Italia, ma non è raccomandata

È nata da una famiglia benestante ma non straricca. Ha potuto seguire i suoi sogni ma di certo non è mai stata raccomandata per arrivare dov’è, cioè a costruire uno dei più ricchi e potenti imperi economici d’Italia.

Tra i suoi (molti) pregi quello di mantenere sempre la calma e il sorriso quando si trova in pubblico, senza rispondere mai in maniera sgarbata alle molte provocazioni che riceve.

Sui social invece è famosa per le sue risposte super pungenti nei confronti di coloro che criticano lei, le sue attività o la sua famiglia.

Avete indovinato chi è?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

È Chiara Ferragni, che recentemente ha annunciato la sua seconda gravidanza. Nata nel 1987, Chiara è diventata mamma del suo primogenito Leone nel 2018, a 31 anni. Lo scorso Luglio ha annunciato la sua seconda gravidanza con una serie di video, uno dei quali è diventato rapidamente virale per la sua tenerezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il piccolo Leone è diventato con il tempo un’altra piccola star della famiglia, occupando gran parte dei video e delle storie di Instagram di Chiara e Fedez. Come si può vedere da alcune immagini di comparazione che si sono diffuse su internet negli scorsi anni è incredibile la somiglianza tra Chiara e il suo primo figlio.

Dal momento che con la seconda gravidanza Chiara aspetta una bambina, i suoi moltissimi follower si stanno chiedendo se assomiglierà a Chiara e alle sue sorelle (Francesca e Valentina, nate rispettivamente nel 1989 e nel 1992).

Le tre sorelle sono molto unite (hanno anche un fratello, di cui però si è sempre parlato pochissimo) e spesso collaborano anche con la madre per promuovere prodotti e iniziative. Il caso più recente è stato quello per un noto brand di intimo che ha voluto la squadra Ferragni al completo come testimonial della sua nuova linea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Se Francesca Ferragni ha un carattere più riservato delle altre due sorelle e ha scelto la strada dello studio (si è laureata in ciabatte, recentemente) mentre Valentina ha seguito le orme di sua sorella diventando a sua volta un’influencer.

Purtroppo però Valentina ha subito spesso gli attacchi del web poiché il suo fisico viene sempre considerato poco adatto al lavoro di modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

In più di un’occasione Chiara si è schierata in difesa di Valentina e contro il body shaming, arrivando addirittura ad affermare che qualche piccolo difetto fisico lo hanno tutte, anche le donne che sulle copertine dei giornali appaiono perfette. Per dimostrare di essere “reale” la scorsa estate ha anche mostrato ai quattro venti, via social, la propria cellulite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tra l’altro, l’autoironia è proprio una delle caratteristiche che hanno trasformato Chiara in una dei nuovi modelli di donna più amati e seguiti dalle nuove generazioni.