Lo riconosci? Oggi è il cantautore più giovane e romantico d’Italia

Da piccolo era un bambino imbronciato, oggi è un giovane cantautore, romantico, capace di scrivere delle vere poesie e riempire gli stadi.

Sguardo imbronciato, cappellino in testa e un viso bellissimo con i lineamenti che sfoggia oggi. Nella foto che vedete qui in alto, aveva solo due anni, ma oggi è un giovane cantautore, amatissimo da pubblico e capace con la sua penna di raccontare le emozioni di tutte le sfumature dell’amore.

Pur essendo giovanissimo, è già in grado di riempire gli stadi italiani. Le sue canzoni si trasformano puntualmente in grandissimi successi restando in classifica per settimane. Molto amico di un altro cantautore, nato nel suo stesso quartiere, non ha mai nascosto il suo legame con lui ringraziandolo ogni volta che c’è stata l’occasione per avergli dato la possibilità di aprire un suo concerto dando inizio ad una vera favola.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Il cantautore dei record amico di Fabrizio Moro

Il bambino che avete visto nella prima foto è proprio Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. A soli 24 anni (ne compirà 25 il prossimo 27 gennaio), Ultimo è uno dei più giovani e apprezzati cantautori italiani. Il grande successo è arrivato nel 2018 quando ha vinto Sanremo Giovani con il brano Il ballo delle incertezze.

Prima di salire sul palco del Teatro Ariston, però, Ultimo aveva calcato il palco del Palalottomatica di Roma aprendo il concerto di colui che, oggi, è un suo grandissimo amico, Fabrizio Moro. Da quel momento, le strade della musica gli hanno aperto la porta.

Dopo aver tentato di partecipare ad Amici e X Factor, Niccolò trova il successo partecipando e vincendo alla più importante manifestazione musicale italiana come Sanremo. Dopo la vittoria nel 2018, collabora proprio con Fabrizio Moro sulle note del brano di quest’ultimo L’eternità rifacimento di L’eternità, presente nell’album L’inizio del 2013. Duetta sempre con Fabrizio Moro, il 16 giugno del 2018 durante il concerto di quest’ultimo allo stadio Olimpico sulle note de L’eternità e Melodia di giugno, brano che Fabrizio Moro ha inserito nella raccolta Canzoni d’amore nascoste, in uscita il 20 novembre.

A febbraio del 2019 torna a Sanremo con il brano “I tuoi particolari” duettando con Fabrizio Moro durante la serata dei duetti e classificandosi al secondo posto. Il 5 aprile 2019 viene pubblicato sia il suo terzo album in studio, Colpa delle favole, chiusura della trilogia iniziata con Pianeti e Peter Pan e che è stato l’album più venduto nel 2019.

L’album debutta al primo posto in classifica e Ultimo gira l’Italia in tour concludendo il tutto il 4 luglio del 2019 con un concerto allo stadio Olimpico di Roma a cui partecipano 64mila persone. Tra gli ospiti si esibiscono anche Antonello Venditti che duetta con lui su Roma capoccia e Notte prima degli esami e Fabrizio Moro duettando con Niccolò sulle note de L’eternità (il mio quartiere) e Portami via.

A dicembre 2019 viene pubblicato il singolo Tutto questo sei tu, che anticipa il quarto album del cantante. A settembre, 2020, Ultimo torna con un nuovo progetto musicale abbandonando l’etichetta romana Honiro per fondare la propria casa discografica indipendente, Ultimo Records con cui debutta lanciando il singolo 22 settembre