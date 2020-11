Lui non voleva assolutamente che lei partecipasse al Grande Fratello VIP, lei si è impuntata e parla (quasi) solo di lui: qual è la verità sulla seconda proposta di matrimonio di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati ufficialmente nel Natale del 2018. I due erano sposati da dieci anni e avevano messo al mondo un bambino al quale entrambi sono legatissimi.

Nonostante tutto l’affetto e il profondo amore reciproco, però, le intemperanze di lui, sommate al desiderio di non essere solo la signora Briatore da parte di lei, hanno minato troppo profondamente la solidità del rapporto.

I mesi successivi al divorzio – per non dire gli anni – sono stati però molto diversi dalla quotidianità che si immagina per una coppia divorziata.

I due hanno continuato a passare molto tempo insieme e a viaggiare spesso insieme: lei è rimasta a vivere nel Principato di Monaco, prendendo una casa separata da quella del marito ma comunque molto vicina, in maniera che Nathan Falco possa passare con facilità del tempo insieme a entrambi i genitori.

Durante il lockdown la ex famiglia Briatore si è ricomposta e anche dalle fotografie e dai post che venivano condivisi in quel periodo sui social di Flavio e di Elisabetta era abbastanza semplice intuire che tra i due fosse tornata l’antica armonia.

Proprio in quel periodo, secondo le affermazioni di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello VIP, Flavio Briatore si sarebbe lasciato andare a una confidenza importante e a una proposta inaspettata. Le cose sono andate davvero così? Parrebbe proprio di no.

La versione di Briatore: Elisabetta Gregoraci sbugiardata senza pietà sulla proposta di matrimonio bis

Le parole di Elisabetta Gregoraci avevano non soltanto convinto molti dei suoi coinquilini, ma avevano anche fatto breccia nei telespettatori più romantici, che avevano visto nella dolcissima versione di Elisabetta un’ennesima favola in cui il vero amore trionfa sempre.

“Abbiamo passato il lockdown insieme. Ci siamo lasciati da tre anni ma è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava più in giro, io stavo lì con lui. Un giorno mi ha guardata e mi ha detto: ”Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci“. Io non ho risposto subito, non ho risposto in realtà” aveva raccontato la Gregoraci. Nella sua versione, quindi, sarebbe stata proprio lei a frenare la passione romantica dell’ex marito, che sarebbe stato disposto a ricostruire la famiglia dopo aver capito di on poter fare a meno dell’ex moglie.

Anche se non ha specificato i motivi per cui avrebbe evitato accuratamente di rispondere alla proposta dell’ex marito, è apparso chiaro che Elisabetta Gregoraci si senta ancora molto legata a Briatore, definito in molte occasioni una delle persone più importanti della sua vita. Addirittura è arrivata ad affermare “ancora oggi è come se quasi non ci fossimo separati”.

Parole che forse hanno toccato un nervo scoperto del protagonista maschile di questa (romantica?) storia. Raggiunto nel Principato di Monaco dai giornalisti del settimanale Chi, Flavio Briatore si è spinto a negare fermamente tutto quello che ha detto la Gregoraci.

Non si è degnato nemmeno di scendere nel particolare, limitandosi a bollare tutto come una gigantesca fake news.

Ad ogni modo, il pubblico si sta dividendo in due partiti: ci sono coloro che hanno continuato a credere alle parole di Elisabetta e alla storia dell’amore che ritorna a infiammare i cuori di due ex innamorati, e altri che danno ragione a Briatore dopo essersi convinti che la Gregoraci sia alla disperata ricerca di visibilità.

C’è però una terza ipotesi che non si può non tenere in considerazione. Flavio Briatore ha sempre contrastato ogni tentativo di Elisabetta Gregoraci di andare al Grande Fratello VIP.

Pare che per ben due volte, nel corso delle scorse edizioni del reality, Elisabetta fosse stata contattata dagli autori e fosse anche disposta a entrare nella casa, ma che poi la trattativa si sia conclusa con un nulla di fatto a causa delle pressioni esercitate da Briatore.

Forse la verità è che il Flavio che ha chiesto a Elisabetta di risposarlo fosse un Briatore sincero e onesto, mentre il Flavio che ha deciso di liquidare le parole della sua ex con una sola, secca dichiarazione, sia un Briatore indispettito dal fatto che Elisabetta abbia deciso di partecipare al reality e di parlare continuamente delle loro faccende familiari.

Tra l’altro non devono aver fatto piacere al milionario nemmeno le immagini della relazione speciale che si è creata all’interno della casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Secondo le voci che sono circolate, tra l’altro, i due non si sarebbero baciati a causa di un accordo segreto che vincolerebbe la Gregoraci per tre anni dopo il divorzio da Briatore.