Che fine ha fatto Giulia Ottonello, la vincitrice della prima edizione di Amici di Maria De Filippi? Ecco com’è diventata oggi.

Amici durante il corso degli anni ha lanciato sul piccolo e grande schermo numerosi artisti. Altri, purtroppo, non sono stati così fortunati e non sono riusciti ad ottenere il successo che tanto speravano.

E’ il caso di Giulia Ottonello, la prima vincitrice del talent. O meglio: la prima con il nome del programma a cui tutti siamo stati abituati, perché l’anno prima il format aveva un nome completamente diverso ed a trionfare su Dennis Fantina, anche lui sparito dalle scene.

Giulia prese parte al programma nel 2003 e riuscì ad incantare tutti con la sua bellissima voce, che non era l’unico elemento a suo favore. Giulia era, ed è, fuori dagli schemi e dotata di un enorme talento anche per la recitazione e si diletta pure nel ballo. Nonostante le tante premesse, purtroppo non è riuscita ad ottenere il successo tanto sperato. Tant’è che ancora oggi il pubblico da casa si chiede che fine ha fatto Giulia Ottonello di Amici?

Giulia Ottonello oggi: cosa fa la prima vincitrice di Amici

Giulia Ottonello, subito dopo la fine del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, lancia il suo primo singolo, Spezzami il cuore. La canzone è completamente diversa rispetto a quanto presentato al programma e nonostante ciò ottiene un buon successo, ma non tale da convincere i discografici a continuare ad investire su di lei.

Dopo la deludente esperienza, Giulia Ottonello di Amici non ha mai abbandonato il suo sogno, un po’ come Andrea Cardillo che oggi fa parte del cast di All Together Now, e durante il corso di questi anni ha lavorato a svariati musical come Cats o Frankenstein Junior, ma da qualche tempo sembra essersi un po’ fermata. Certo, il nuovo decreto non sembra nemmeno aiutare gli artisti, ma Giulia non molla anche se la sua delusione non è di certo poco. Ecco cosa aveva dichiarato in una recente intervista:

“Purtroppo ad un certo punto ti rendi di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata, ma continui a sorridere perché lo show devi andare avanti“ aveva commentato Giulia per poi aggiungere. “Ma almeno ti ricordi che tu sai cantare almeno e allora decidi di restare umile e cominci a ballare sfoggiando la pettinatura che crede di aver inventato Ariana Grande, ma tu la portavi anche quando lei non era nemmeno nei pensieri di uno spermatozoo”.

Oggi Giulia, oltre al suo amore per l’arte, sul suo profilo Instagram è anche solita condividere gustose ricette vegane, che sono molto apprezzate non solo dai suoi fedeli sostenitori ma anche da chi ha scelto di adottare questo stile di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA OTTONELLO (@giulia8nello)

Giulia Ottonello oggi non è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, ma nulla e nessuno potranno mai toglierle via il suo talento, visto che ancora oggi è ricordata per la sua bellissima e potente voce.