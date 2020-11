E’ normale che un uomo faccia la pipì seduto?

Se la fanno in piedi e schizzano la tavoletta ci fanno arrabbiare eppure vederli fare pipì da seduti ci fa strano, perché come la fanno fanno li critichiamo?

Mettiamo che sei in bagno a truccarti e che il tuo nuovo partner entri in bagno con te per un bisogno impellente di fare pipì e che per farla si sieda sul water. Quale pensi che sia la tua prima impressione? Probabilmente ti farà strano perché è dai tempi in cui i tuoi figli o nipotino maschi erano piccoli che non vedevi un uomo fare la pipì da seduto.

Forse ti sorprenderà sapere che alcuni uomini preferiscono urinare da seduti e questo ha anche i suoi benefici dato che in questo modo evitano di schizzare il water. Eppure la minzione da seduti, così come quella da in piedi, è soggetta a critiche, ma perché?

La risposta in realtà è molto ovvia, secondo la credenza popolare, sono le donne ad urinare stando sedute dato che gli uomini sono fortunatamente muniti di una “prolunga” che consente loro di farla anche stando in piedi.

Meglio fare la pipì in piedi o da seduti?

Vi state domandando perché stiamo sindacando sul modo di urinare dell’universo maschile? perché ci siamo imbattuti in un post pubblicato sul noto sito americano Reddit, nel post una donna ha posto una domanda apparentemente innocente ma sorprendentemente ha scatenato molte reazioni sul web dopo aver messo in dubbio il mito secondo cui gli uomini urinano stando in piedi.

“Mio marito fa la pipì mentre è seduto, è normale?”

I commenti dei netizen sono stati talmente disparati e concitati che anche Men’s Health ha deciso di dedicare un articolo alla questione e sfatare il mito secondo cui tutti gli uomini debbano urinare stando in piedi.

Gli uomini urinano più volte al giorno, come le donne, ma a differenza della loro controparte femminile, nessuno mette in discussione la posizione che scelgono per rispondere a questo bisogno naturale, perché costruire dunque degli stereotipi sul comportamento del maschio in risposta al medesimo bisogno?

La nota rivista dedicata alla salute maschile in merito alla questione si batte in difesa del diritto dell’uomo di sentirsi libero di farla come vuole senza dover essere giudicato: “Possiamo costruire stereotipi e immaginare che comportamenti dello stesso tipo siano necessariamente simili, ma non lo è. Ogni persona è unica e agisce in modo unico in base al proprio background, agli insegnamenti precedenti, alle esperienze personali e alle proprie preferenze” si legge nelle file di Men’s Health.

Un altro aspetto interessante del dibattito è che è emerso che le persone siano in grado di spiegare il perché un uomo decida di farla stando in piedi o seduto.

Secondo una netizen il tutto dipenderebbe dalla deviazione del flusso di urina: “Se la sua urina si biforca, come accade ad alcuni uomini, probabilmente lo fa per evitare un pasticcio”. Alcuni uomini hanno avvalorato questa ipotesi spiegando che lo sperma essiccato nell’uretra può causare la deviazione del flusso di urina. Altri hanno spiegato che si siedono in attesa dello stimolo di urinare dopo aver avuto un rapporto sessuale, dato che l’urologo ha spiegato loro l’importanza della minzione dopo i rapporti. Altri uomini ancora hanno incoraggiato gli uomini a farla tutti stando seduti perché pur sforzandosi di non farlo è quasi impossibile non sporcare il water o le superfici intorno ad esso.

Esiste una differenza secondo il parere dei medici? Urinare stando seduti sarebbe meglio per la tua salute?

In risposta a questa domanda sono intervenuti gli urologi dell’Università di Leida nei Paesi Bassi. Stando alle conclusioni di uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista PLoS ONE, urinare stando seduti può essere più salutare per gli uomini, nello specifico per tutti coloro che soffrono di prostatismo.

Questo disturbo tra i vari sintomi include problemi di minzione causati da un ingrossamento della prostata. Dato che a causa dell’ingrossamento gli uomini emettono meno urina, potrebbero sentire il bisogno di urinare più spesso, di conseguenza, i ricercatori hanno scoperto che urinando da seduti, il flusso e la quantità di urina erano maggiori.

Motivi di salute a parte, urinare da seduti ha un vantaggio soprattutto igienico.

La cosa più importante da tenere presente in merito alla questione è che trattenere la pipì fa male alla saluta e quindi non dovresti farlo. Il nocciolo quindi è non importa come la si fa, l’importante è farla.