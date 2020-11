Stefano De Martino svela tutta la verità sulle sue ex Emma Marrone e Belen Rodriguez su Instagram: l’incredibile retroscena.

Stefano De Martino aggiorna la propria biografia su Instagram e svela tutta la verità sulle sue ex più famose: Emma Marrone e Belen Rodriguez. Ironico come sempre, il conduttore napoletano che, dopo la fine del matrimonio con la showgirl argentina è finito nuovamente nel mirino del gossip, ha svelato cosa fa nella vita tirando in ballo l’ex fidanzata e l’ex moglie.

La biografia aggiornata del profilo social di De Martino ha fatto rapidamente il giro del web scatenando l’ilarità di tutti i suoi followers a cui ha strappato un sorriso.

Stefano De Martino: l’ironica biografia conquista tutti e tira in ballo Emma e Belen

“Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”: sono queste le parole che Stefano De Martino ha usato per aggiornare la propria biografia su Instagram. Il riferimento ad Emma Marrone con cui è stato fidanzato e a Belen Rodriguez con cui è stato sposato e dalla quale ha avuto un figlio è evidente.

Stefano, così, sceglie la strada dell’ironia per rispondere al gossip che si occupa della sua vita privata quotidianamente. Nonostante sia stato recentemente pizzicato in compagnia della modella Mariacarla Boscono, Stefano De Martino è ufficialmente ancora single.

Sui social, infatti, si mostra esclusivamente in compagnia del figlio Santiago e del suo bellissimo amico a quattro zampe Choco che è diventato il suo nuovo amore.

Nessuna fidanzata ufficiale nella vita di De Martino che, tuttavia, continua ad avere un ottimo rapporto con Emma Marrone che segue sui social lasciando anche il proprio like sotto le sue foto.

Il conduttore napoletano, su Instagram, continua a seguire anche l’ex moglie Belen Rodriguez, ma in questo caso i like scarseggiano. Belen, del resto, ha definitivamente voltato pagina. Oggi, infatti, è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese con cui ja ritrovato il sorriso come ha dichiarato lo stesso Fabrizio Corona in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Gente:

“Ci sentiamo ancora, ogni tanto, e so che adesso con questo nuovo amore è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei”.