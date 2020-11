Scopri qual è il soprabito più adatto a te. Il consiglio delle stelle per scaldarti con stile.

Ognuna di noi ha uno stile personale che è dato da un insieme di tanti piccoli fattori. Tra questi ci sono il carattere, lo stile di vita, il gusto personale e, anche se sembra strano, l’influsso delle stelle. La maggior parte di noi, infatti, è portata a sentirsi maggiormente a proprio agio con determinati capi d’abbigliamento. Tra questi, inutile dirlo, figurano i così detti soprabiti.

Che si tratti di giacche, cappotti o mantelle, scoprire il modello più adatto a se può aiutare a sentirsi più belle e sicure di se. E visto che le giornate fredde sono ormai arrivare e che l’inverno è alle porte, cosa c’è di meglio di scoprire quale soprabito scegliere per vivere al meglio la prossima stagione? Ecco quindi il consiglio delle stelle per un soprabito adatto ad ogni donna dello zodiaco.

Il soprabito giusto per te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Un piumino super aderente e dai colori vivaci

A te che piace farti notare in ogni contesto, si addice perfettamente un bel piumino. Ciò che conta è che oltre a tenerti calda sia aderente abbastanza da far risaltare la tua figura. Perfetto da indossare in ogni occasione, ti consentirà di sfoggiare mini gonne o stivali attillati, consentendoti di apparire sempre al meglio e facendoti sentire più che mai sicura di te. Ovviamente, ad un modello ad hoc sarà necessario abbinare il colore giusto. E per te, i più adatti sono senza alcun dubbio il caldo oro ed il rosso sgargiante. Perfetti per sottolineare la tua personalità accesa e vivace.

Toro – Una mantella romantica

Per te che sei da sempre una grande romanticona, la scelta più adatta può essere quella di una mantella calda e avvolgente. Ancor meglio se realizzata in casa e per questo motivo unica. Da portare su gonne, pantaloni o jeans ti consentirà di sentirti sempre al calduccio, sopratutto se calcoli che si può indossare anche su una giacca. In questo modo sarai sempre chic ma senza rinunciare alle comodità. Quanto ai colori, qualcosa nei torni del marrone o del bordeaux è sicuramente la scelta più adatta. Sopratutto per farti sentire in pieno mood invernale. Cosa che, diciamocelo, non ti dispiace affatto.

Gemelli – Un giubbino colorato

Per te che sia estate o inverno poco importa. Ciò che ti interessa di più è vivere ogni stagione nel pieno delle sue potenzialità. E per farlo hai biogno di un tocco di allegria da portare sempre con te. Il soprabito perfetto è quindi uno che ti faccia sentire viva, che ti dia gioia e che ti faccia sentire al meglio di te. Qualcosa che abbia più colori possibili ed un taglio adattabile a più capi d’abbigliamento ti darà modo di aver sempre una nota di allegria da indossare. Qualcosa che ti faccia sentire felice e sicura di te oltre che sempre al top. Sopratutto se riuscirai ad adattare ogni volta accessori come sciarpe, guanti e berretti. Ovviamente tutti di colori diverso in modo da rendere il tutto sempre diverso.

Cancro – Un cappottino color pastello

Per te che ami da sempre farti notare, un cappottino in un tenue color pastello è la scelta sicuramente più indicata oltre che la migliore per poterti sentire in ottima forma. In questo modo saprai infatti di non passare mai inosservata ma di farlo con un certo stile. Da sempre amante dei look romantici, potrai sentirti più bella che mai, sfoggiando una certa eleganza senza per questo perdere il tuo amore per le comodità. Inoltre, al di sotto, potrai indossare tutto quello che ti va senza per questo sentirti osservata. Cosa che in occasioni speciali ti consentirà anche di sorprendere tutti con un look da sfoggiare all’ultimo secondo. Dopotutto stupire e ricevere complimenti è una delle cose che ti piace di più, no?

Leone – Un giubbino super aderente con inserti gioiello

Tu sei senza alcun dubbio colei che all’interno dello zodiaco brama maggiormente di farsi notare. Per questo motivo, hai bisogno di sfoggiare sempre abiti che sappiano parlare di te e che lo facciano con una certa grinta. Se si parla di giacche o cappotti, la scelta più giusta per te è quella di un giubbino super attillato e con inserti gioiello in grado di brillare ad ogni tuo movimento. In questo modo potrai mettere in risalto qualunque abbigliamento sceglierai di portare sotto. Quanto al colore, il nero si rivela la soluzione perfetta. Sopratutto perché ti consente di abbinarlo a qualsiasi colore tu senta di indossare al momento. E tutto senza doverti preoccupare dei vari abbinamenti.

Vergine – Una giacca a vento elegante

A te piace essere sempre te stessa e seguire solo quello che senti dentro. Se si parla di inverno la tua idea principale è coprirti e per farlo non ti poni problemi di alcun tipo. Neppure la moda riesce a mettersi di mezzo. Per questo motivo, puoi trovarti sicuramente a tuo agio con una giacca a vento da indossare su qualsiasi cosa tu scelga di mettere. Ciò che conta è che abbia un taglio elegante e che ti consenta di poterla mettere in qualsiasi ora del giorno. Solo così ti sentirai sicura e protetta dal freddo gelido dell’inverno e tutto senza venir meno al tuo stile che è da sempre piuttosto casual seppur con una piccola strizzata d’occhio alle tendenze del momento. O, per dirla tutta, a quelle che ti piacciono.

