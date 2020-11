Selvaggia Roma, doloroso passato: la confessione al GF Vip

By

Selvaggia Roma racconta a Pierpaolo Pretelli durante la prima notte nel tugurio del Grande Fratello Vip, il suo doloroso passato.

Selvaggia Roma comincia a raccontarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Complice l’intimità del tugurio, Selvaggia ha aperto il proprio cuore a Pierpaolo Pretelli a cui ha parlato del suo rapporto assente con il padre.

Selvaggia ha raccontato di essere cresciuta solo con la mamma e di non avere molti ricordi della sua infanzia. I suoi primi ricordi con il padre risalgono al periodo in cui aveva dodici anni. Selvaggia, infatti, ha raccontato di ricordare una pesante discussione tra la madre e il padre poco prima del matrimonio di quest’ultimo.

Selvaggia Roma, il difficile rapporto con il padre: il racconto al Grande Fratello Vip 2020

Selvaggia Roma racconta un aspetto doloroso della sua vita a Pierpaolo Pretelli. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha raccontato di essere cresciuta con la madre e di avere pochissimi ricordi del padre. I primi ricordi in sua compagnia risalgono ai suoi dodici anni. “Non lo vedevo spesso, ma lo vedevo”, ha raccontato la Roma che, alla domanda di Pietrelli che gli ha chiesto l’età del genitore, ha aggiunto – “Non avendo un rapporto con lui non so tanto”.

“Tu sei figlia unico?”, gli ha chiesto ancora Pierpaolo. “Sono figlia unica anche se quando ero piccola mia madre era incinta di mio fratello ma poi l’ha perso”, ha risposto.

Selvaggia, già in passato, aveva parlato del difficile rapporto con il padre. “Mio padre viene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi non abbiamo rapporti. Ho sofferto molto e ancora oggi qualche piccola scheggia entra nel mio cuore, ma poi va via. Mia madre è la mia vita”, raccontava nel 2018 ai suoi followers.

Dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Selvaggia ha cominciato a raccontarsi e ha scelto di farlo con Pierpaolo Pretelli che conosceva già al punto da avergli chiesto di dormire insieme. Nei prossimi giorni, Selvaggia racconterà ulteriori dettagli della sua vita? Sola, in tugurio con Pretelli, è pronta a farsi conoscere totalmente, mostrando anche le proprie fragilità mentre su Instagram, il fratello di Pierparolo, Giulio Pretelli, pubblica i messaggi ricevuti proprio da Selvaggia.