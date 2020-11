Pierpaolo Pretelli riceve una proposta indecente durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020: la sua reazione.

“Dormi con me?”. Con questa domanda, in piena notte, nel tugurio della casa del Grande Fratello Vip 2020, Selvaggia Roma ha spiazzato Pierpaolo Pretelli con cui conviverà nella zona più fredda e spoglia del bunker di Cinecittà.

Scelti da Antonella Elia e Pupo, Selvaggia e Pierpaolo, lontani dagli altri concorrenti, condivideranno il tugurio dove, durante la notte, si sono lasciati andare anche a delle confidenze. Selvaggia si è aperta parlando del rapporto con il padre. “E’ la classica storia di quelli che non vogliono fare i papà”, ha ammesso un’amareggiata Selvaggia.

Pierpaolo Pretelli e la proposta di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip: “Giuro che non ti tocco”

Selvaggia Roma racconta a Pierpaolo Pretelli il rapporto con il padre prima di chiedergli di dormire insieme. “Se ne è andato quando ero bambina. Mia madre dice che mi ha cresciuta, ma ero troppo piccola e non me lo ricordo”, afferma l’ex concorrente di Temptation Island.

“Poi mi ricordo il periodo intorno ai dodici anni. In quel periodo lo vedevo, non tantissimo ma lo vedevo. Poi si è sposato e voleva che andassi al suo matrimonio. Mia madre non ha voluto. Quella notte litigò da morire con mio padre. Non avendo rapporti, non so nulla di lui”, aggiunge Selvaggia non nascondendo la propria sofferenza per un rapporto così importante che non ha mai avuto.

“Come vedi l’uomo al tuo fianco?”, chiede Pierpaolo. “Non avendo una figura paterna, mi buttavo spesso in una storia”, spiega Selvaggia che è attualmente single.

Soli, nel tugurio, dopo aver parlato a lungo, per Selvaggia e Pierpaolo arriva il momento di dormire. La Roma, però, non volendo dormire sola chiede a Pierpaolo di dormire con lei. “Dormi con me? Giuro che non ti tocco”, dice Selvaggia.

Una proposta che, tuttavia, Pierpaolo preferisce rifiutare restando nel suo letto. I due continueranno a dormire separati anche nei prossimi giorni? Come reagirà il fratello di Pierpaolo che sui social ha pubblicato i messaggi che gli ha inviato Selvaggia prima di entrare nella casa?