Scopri come farti perdonare dai vari segni zodiacali. Il modo giusto per tornare nelle loro grazie anche dopo averli delusi.

Tutti noi prima o poi ci troviamo a commettere un errore in grado di ferire o urtare qualcuno. Quando ciò si verifica una delle cose più difficili è spesso quella di farsi perdonare. Ogni persona, infatti, ha un proprio codice morale al quale si uniscono modi di fare che, nelle relazioni, fanno la differenza. Se si pensa alle persone in base al loro segno zodiacale, ad esempio, ognuna di loro ha dei punti di forza così come altri più deboli. E, allo stesso tempo ha degli argomenti che gli stanno particolarmente a cuore.

Questi possono spingere a vivere in modo diverso gli atteggiamenti di chi gli sta intorno, rendendoli più o meno propensi al perdono. Al di là dell’individuale capacità di perdonare gli altri, infatti, ogni segno zodiacale è più portato a concedere il perdono in base a determinati requisiti. Oggi, quindi, cercheremo di capire qual è il modo più corretto per farsi perdonare dai vari segni dello zodiaco.

Come farsi perdonare dai segni zodiacali

Ariete – Quelli che perdonano se li si riempie di moine

I nati sotto il segno zodiacale sono persone che si infervorano facilmente e che possono dare di matto per le più piccole cose. Hanno però la capacità di dimenticare tutto nel giro di pochi minuti. Per farsi perdonare da loro, quindi, non occorrono chissà quali follie. Basta fargli capire che si è d’accordo con loro, trattandoli un meglio del solito e quanto accaduto passerà immediatamente in secondo piano. Ciò che conta è non reiterare l’atteggiamento che li ha portati ad arrabbiarsi. In tal caso, infatti, potrebbero arrivare a non fidarsi più delle scuse e ad assumere un atteggiamento diffidente che non sarebbe affatto propositivo e che alla lunga porterebbe a scontri sempre più frequenti. Dopo aver ottenuto il perdono, è quindi consigliabile non tirare troppo la corda.

Toro – Quelli che perdonano solo se gli si dimostra che ne vale la pena

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone molto pazienti e solitamente poco inclini alla rabbia. Quando se la prendono per qualcosa significa che dall’altra parte si è davvero esagerato o che gli si è fatto un torto difficile da digerire. Davanti a situazioni simili, l’unico modo per ottenere il loro perdono è quello di dargli tempo e di offrirgli diversi motivi per cui cambiare idea. Dal mostrarsi affidabili e affezionati al cercare di rimediare al danno compiuto, ciò che conta è farsi vedere pentiti e sinceramente desiderosi del loro perdono. Agendo con sincerità d’intenti, pian piano si potrà ottenere qualcosa di buono. Ciò che conta è non premere mai sull’acceleratore. Se si sentono in qualche modo pressati, infatti, i nativi del segno diventano nervosi. E in questa modalità non sono per nulla inclini al perdono.

Gemelli – Quelli che perdonano con le dimostrazioni di amicizia

È davvero difficile che i nati sotto il segno dei Gemelli si trovino nella circostanza di dover perdonare qualcuno. Per via del loro modo di fare, infatti, il più delle volte sono proprio loro a dover ottenere i consensi dagli altri. Le rare volte in cui capita che se la prendano davvero per qualcosa (e ciò significa che si è davvero esagerato), ottenere il loro perdono non è comunque difficile. Facendo passare del tempo e dimostrandogli in modi diversi la propria simpatia ed il desiderio di essere loro amici, i nativi del segno finiranno infatti con il tornare a sorridere. Si tratta infatti di persone che preferiscono vivere il presente e che, consapevoli che tutti possono sbagliare, sono piuttosto propensi al perdono. Essere brillanti e simpatici e mostrarsi presenti e propositivi nei loro confronti, sarà un buon modo per ottenere rapidamente il loro perdono.

Cancro – Quelli che perdonano se presi dai sentimenti

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono estremamente permalosi. È quindi molto facile che se la prendano per qualcosa e quando ciò avviene, ottenere il loro perdono è davvero difficile. Nella maggior parte di casi, infatti, anche arrivando a dire di aver dimenticato tutto, non saranno mai del tutto sineri. I nativi del segno, tendono infatti a non dimenticare mai i torti subiti e a rinfacciarli ad ogni più piccola occasione. Peccato che al contempo si professino anche persone empatiche e sempre pronte al perdono. Insomma, prendendoli per il verso giusto ed incamminandosi con loro nel viale dei ricordi felici sarà possibile tornare in buoni rapporti. Attenzione, però, perché la loro ira sarà sempre dietro l’angolo e pronta ad emergere alla prima contrarietà.

Leone – Quelli che sono pronti a perdonare se adulati

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano farsi notare e passare per persone pie e sempre dedite al perdono. Per questo motivo, quando si chiede loro scusa e si aggiunge al tutto una serie di moine, i nativi del segno si mostrano piuttosto comprensivi e persino pronti a dimenticare qualsiasi tipo di torto subito. Il problema è che per mantenere lo stato di grazia, pretendono che le adulazioni continuino nel tempo. Se si torna ai normali, rapporti, infatti, finiscono con il diventare più freddi, magari rinfacciando anche quanto avvenuto. Insomma, con loro la strada per il perdono è davvero breve e semplice da camminare ma una volta intrapresa va perseguita per sempre. In caso contrario il rischio è di instaurare una guerra fredda difficile da portare avanti.

Vergine – Quelli che perdonano se ben stimolati a farlo

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono piuttosto suscettibili e quando gli capita di prendersela per qualcosa non sono facili al perdono. Per ottenerlo è importante fargli capire di aver compreso l’errore commesso e di aver sinceramente bisogno di un’altra chance. In questi casi, nella maggior parte dei casi i nativi del segno tendono ad ammorbidirsi un po’. Attenzione, però, perché anche dopo aver perdonato restano sulla difensiva, cercando errori in ogni possibile atteggiamento. Nel farsi perdonare, quindi, bisogna tener conto anche di questo atteggiamento che pur non essendo piacevole da subire, rappresenta lo scotto da pagare per poter tornare ad avere rapporti piacevoli. Con loro si tratta quindi di un dare e avere al quale bisogna mostrarsi più che disposti.

