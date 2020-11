L’orosocpo di oggi svela a ciascun segno dello zodiaco quali opportunità e quali ostacoli lo attendono lungo questo martedì di novembre.

Che la nuova giornata abbia inizio, non prima però di aver consultato le stelle e scoperto che cosa l’oroscopo abbia predetto per ciascun segno dello zodiaco.

Giornata fortuna o dovremo attenderci qualche tiro mancino della sorte? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per i primi tre segni dello zodiaco la giornata inizia all’insegna di alcuni attriti nel mondo della lavoro. Nulla di insuperabile ma meglio esser preparate.

Oroscopo oggi Ariete

Il periodo non è facile a lavoro ma voi siete ottimiste e sapete intravedere la luce in fondo al tunnel. In compenso nella sfera affettiva la luce sembra esser già stata raggiunta.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Ogni confronto oggi diventa uno scontro, fortuna che guardarvi allo specchio vi risolleva il morale: siete decisamente in forma.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

La coppia si rinsalda e la giornata si tinge di rosa. Il lavoro invece, soprattutto in virtù del difficile periodo, vi desta qualche pensiero. Occhio però: il corpo risente dello stress.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Inizio settimana altalenante per i prossimi tre segni che dovranno vedersela con problemi di smartworking e tutta la precarietà dei tempi moderni.

Oroscopo oggi Cancro

La casa oramai appare sempre più come una prigione, anche un po’ claustrofobia. Cercate di metter un po’ d’amore nelle faccende domestiche e chissà che la prospettiva non cambi.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Di questi tempi il lavoro segue ritmi altalenante, per alcuni una via serena e priva di scossoni, per altri un perenne terremoto. Occhio però a non spostare la tensione tra le mura domestiche: gli affetti sono il vostro solo punto fermo.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Proprio voi, le parsimoniose per eccellenza, vi siete ultimamente lasciate andare un po’ troppo con lo shopping: occhio perché arriva il senso di colpa.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Forza interiore, questa l’ancora di salvezza dei prossimi tre segni inuma giornata che sembra esser tutto fuorché

Oroscopo oggi Bilancia

Oggi siete una vera esplosione di fascino e menomale dato che il lavoro potrebbe portare novità non positive: con un sorriso vi guadagnerete il supporto dei colleghi.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Tra bizze del cuore e impegni lavorativi lo stress sale e ci vorrà tutta la vostra serenità e freddezza per ritrovare l’equilibrio.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Il vostro cuoricino soffre parecchio, vittima delle cattive acque in cui oggi versa il mondo, ma poi, grazie al vostro tipo senso dell’ottimismo, si riprende e non solo regala energia a voi ma anche a chi vi circonda.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, croce e delizia dei prossimi tre segni che chiudono odierna carrellata della previsioni firmate oroscopo.

Oroscopo oggi Capricorno

Sull’amore oggi coltivate qualche riserva ma mai dubitereste di un amico: incontrare di persona i compagni di una vita manca.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

La sfera del cuore brilla, quella del lavoro si incupisce. Sono le due facce di una giornata tra alti e bassi. Siete meno brillanti del solito e si vede.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

L’amore vi confonde, un sentimento che non avete ancora esternato ma che, piano piano, vi lacera dentro. Sarà ora di parlare?