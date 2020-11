By

L’inverno sta arrivando e piomberemo in un freddo irruento con un repentino calo delle temperature. Vediamo i dettagli meteo.

Nel periodo storico che stiamo vivendo, con il freddo che arriverà e con il Natale alle porte la prima cosa da attendere è il DPCM Natalizio.

Il freddo si era iniziato già a far sentire in quest’ultimo periodo, soprattutto assieme alle piogge.

Purtroppo c’è stato un brutto periodo, negli ultimi mesi, di piogge ed addirittura Settembre è stato il più freddo degli ultimi 50 anni.

Bisogna però ulteriormente specificare che in realtà le temperature si stanno per abbassare ancora di più e che sta per arrivare un inverno davvero molto freddo.

Bisognerà prepararsi al meglio, anche perché la pandemia da covid che stiamo vivendo presenta sintomi molto simili anche all’influenza che col freddo ci potrebbe colpire.

Sarebbe per noi facile confondere le cose ed andare in panico, bisognerà stare ben incappucciati.

Intanto, però, bisogna prima capire cosa succederà col meteo.

Scopriamolo insieme.

Il freddo inverno sta arrivando e le temperature si stanno per abbassare

Da venerdì 20 novembre, quindi fra poco più di 3 giorni, il tempo cambierà radicalmente e sembrerà di piombare in pieno inverno.

Arriveranno infatti freddi venti di Bora, Grecale e Maestrale con raffiche fino a 100 km/h che causeranno una non indifferente intensa fase di maltempo a carattere freddo che interesserà principalmente il Centro-Sud.

Il repentino e brusco calo delle temperature (fino a 15°C in meno) provocherà come diretta conseguenza le prime gelate della stagione al Nord e porterà la neve sull’Appennino al di sotto dei 1000 metri.

Da venerdì in giornata si inizierà a verificare una irruzione di venti gelidi che, entrando dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) sotto un furioso Maestrale, formeranno un vortice ciclonico che si posizionerà sul Mar Tirreno, secondo quanto dichiarato dagli esperti di meteo.it.

Il vortice ciclonico che si posizionerà sul Mar Tirreno richiamerà venti freddi di Bora e Grecale che soffieranno fino a 100 km/h sul Tirreno e 70km/h in Adriatico.

Le precipitazioni interesseranno in prima battuta la zona Nord della nostra nazione, in mattinata, per poi concentrarsi sul territorio Centro-Sud sotto forma di temporali, grandinate e frequenti nubifragi.

L’abbassamento repentino delle temperature farà calare la quota neve che scenderà addirittura al di sotto dei 1000 metri sugli Appennini centrali e sopra i 1400 metri su quelli meridionali.

Inoltre, per la precisione, sabato e domenica la situazione fra Nord e Sud sarà un tantino diversa.

Mentre al Nord ci sarà il sole e un cielo terso con prime gelate anche in pianura, al Sud il maltempo si concentrerà soprattutto su Calabria e Sicilia con forti piogge, vento impetuoso, mareggiate e temporali intensi.

Le temperature tra venerdì e domenica potrebbero calare anche di 15°C rispetto a questi giorni.

Meteo in dettaglio del giorno 17, 18 e 19 Novembre

Il freddo si farà sentire e bisogna correre ai ripari, a tal proposito sarà utile qualche consiglio per prevenire i malanni stagionali per i nostri bambini.

Basandoci sulle analisi degli esperti meteo e considerando quanto detto in precedenza il meteo di questi primi tre giorni dovrebbe essere articolato in questo modo secondo il team di esperti del meteo.it.

Martedì 17 Novembre:

Al nord: qualche nebbia al Nordovest, sole altrove.

Al centro: instabile su Marche, Abruzzo e Molise.

Al sud: spiccatamente instabile con precipitazioni ovunque.

Mercoledì 18 Novembre:

Al nord: nebbie sulle pianure del Nordovest, tanto sole altrove.

Al centro: bel tempo.

Al sud: piogge o temporali su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia ionica.

Giovedì 19 Novembre:

Al nord: bel tempo a parte qualche nebbia.

Al centro: cielo poco nuvoloso.

Al sud: qualche pioggia in Sicilia, sole altrove.

Da Venerdì 20 Novembre ci sarà invece una irruzione invernale con piogge sul territorio a Nord e maltempo al Centro-Sud.

Seguiranno aggiornamenti.