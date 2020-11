A Mattino 5, l’opinionista Biagio D’Anelli ha sganciato la bomba su Enock del GF Vip, che avrebbe già tradito una sua fidanzata.

Mattino 5, durante il talk dedicato al Grande Fratello Vip, non poteva di certo non menzionare quanto è accaduto negli scorsi giorni tra Enock e Selvaggia Roma. Quest’ultima ha rivelato di aver baciato il concorrente durante la scorsa estate in un locale, mentre questo era fidanzato, ma non solo. Lui l’avrebbe perfino invitata in albergo da lui, ma lei avrebbe declinato il suo invito.

Il fratello di Mario Balotelli, che ieri è intervenuto in puntata rivelando di voler proseguire per vie legali, ha ovviamente negato il tutto, ma la concorrente ha rivelato di avere delle prove a riguardo, in quanto ci sarebbero delle conversazioni che dimostrerebbero il tutto. Lui ha ammesso dell’esistenza di questi messaggi, ma ha rivelato che non è stato lui a scriverli ma un suo amico.

Stamattina, però, da Federica Panicucci, Biagio D’Anelli ha sganciato la bomba su Enock a Mattino 5 rivelando di essere stato contattato da una ragazza che gli ha confidato che non è di certo nuovo a questo genere di cose.

Enock ha tradito la fidanzata? Arianna David a Mattino 5: “Mai stato fedele”

#GFVIP, Enoch e Selvaggia: cosa è successo veramente tra i due ragazzi? Ma in diretta a #Mattino5 spunta una terza ragazza che lo accusa… pic.twitter.com/yMQj6VfW2x — Mattino5 (@mattino5) November 17, 2020

Biagio D’Anelli, come anticipato, ha rivelato di essere stato contattato da una ragazza, di cui al momento ha preferito non fare il nome in quanto è in attesa di ricevere ulteriori conferme, che avrebbe frequentato Enock del GF Vip durante i primi mesi dell’anno. Il rapporto stava proseguendo a gonfie vele tra i due fin quando lei ha scoperto che era già fidanzato.

“Ma con Giorgia?” ha chiesto incredule Federica Panicucci, che ha letto anche le dichiarazioni di lei sul presunto tradimento, ma Biagio D’Anelli a Mattino Cinque non ha saputo rispondere a questa domanda, in quanto non è a conoscenza di quando sia iniziata di preciso la relazione tra la ragazza e il calciatore, quindi la fidanzata in questione potrebbe non essere la famosa Giorgia, di cui tanto si è parlato nella casa.

Biagio ha assicurato che ovviamente, prima di dire qualsiasi cosa in puntata, si è fatto mandare tutte le prove del caso per verificare che quanto detto corrisponda alla verità dei fatti, ma è ancora in attesa di ricevere le prova del 9, ma non solo. Arianna David a Mattino 5, che ha messo in guardia la Gregoraci, ha rivelato che il concorrente, durante l’inizio della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, avrebbe rivelato di non essere un uomo fedele. “Allora che dicesse che c’è stato questo bacio” ha commentato la padrona di casa.

Enock Barwuah ha tradito la fidanzata prima del GF Vip? La ragazza in questione non sembra avere dubbi a riguardo, come così l’opinionista di Federica Panicucci, che ha chiesto anche al team di Selvaggia Roma di pubblicare le presunte conversazioni avvenute tra i due, visto che lei li ha autorizzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enock Barwuah 🇮🇹❤️🇬🇭⚡️🦍 (@enock17)

Alfonso Signorini farà chiarezza durante la diretta di venerdì prossima sulla bomba lanciata da Mattino 5 su Enock? Staremo a vedere, ma sicuramente si parlerà ancora dell’argomento.