Elisa D’Ospina dice addio all’amatissima nonna. Con una foto e un lungo post, l’influencer e modella, condivide il proprio dolore per una perdita così importante. I nonni rappresentando una parte importante nella vita di tutti ed Elisa D’Ospina, legatissima alla nonna, sui social, condivideva spesso foto e video in sua compagnia ogni volta che andava a trovarla.

Negli scorsi giorni, Elisa aveva parlato dei problemi di salute della nonna che, purtroppo, non è riuscita a vincere la sua battaglia lasciando un vuoto enorme nel cuore di Elisa e della sua famiglia.

“Nonna è partita per un lungo viaggio. Strano che se ne sia andata senza di me, gli ultimi viaggi li abbiamo sempre fatti assieme: ai concerti, in vacanza, a mangiare fuori. Eppure questa volta ha deciso di partire da sola, sarà sicuramente in un posto bellissimo ora”, ha scritto su Instagram.

Elisa D’Ospina e l’addio all’amatissima nonna: “Mi ha insegnato tutte le sfumature dell’amore, compreso il dolore”

E’ un dolore enorme quello che ha colpito Elisa D’Ospina intorno alla quale si sono stretti amici e fans dimostrandole affetto e sostegno. “Il tuo amore per lei la accompagnerà sempre”, scrive Rudy Zerbi che è stato tra i primi a scrivere a Gerry Scotti, tornato a casa dopo il ricovero in ospedale a causa del covid.

“In questo mese nonna Cia mi ha insegnato tutte le sfumature dell’amore, compreso il dolore più accecante. Non mi ha insegnato a entrare in casa e non vederla più sulla sua sedia, non mi ha insegnato a riempire il vuoto delle nostre risate, non mi ha insegnato a essere senza un’ancora, un punto di riferimento, ma sono sicura che in qualche modo mi insegnerà anche tutto questo”, scrive ancora la D’Ospina condividendo una delle ultime foto che le aveva scattato.

“Tua nonna ci ha fatto tanta compagnia e so cosa provi amica mia“, scrive Francesca Barra. Da Paola Perego a Samantha Togni, da Elisabetta Ferracini a Sabrina Salerno, sono tante le amiche che stanno scrivendo ad Elisa.

La D’Ospina, infine, conclude: “Una parte di me se ne è andata via per sempre stasera, ma tanto di lei continua e continuerà a vivere in me. Ciao nonna, amore mio infinito, continua a farmi compagnia perché non smetterò mai di aver bisogno di te. Ti amo con tutta me stessa”.