Che fine ha fatto l’attrice di Francesca Cacace de la Tata? Ecco com’è diventata e di cosa si occupa oggi Fran Drescher.

La Tata è una delle sitcom più famose degli anni 90, che ha segnato più di una generazione. Debutta sul piccolo schermo degli italiani nel 1995, due anni dopo il suo esordio in America, e riscuote subito un certo successo.

Protagonista indiscussa della seria è Francesca Cacace, una tata che si occupa di accudire i figli di un ricco imprenditore cinematografico. Nella versione italiana, la protagonista diventa di origini ciociare, mentre nella versione originale è ebrea. Il progetto, pensate un po’, nasce ed è interamente prodotto dalla protagonista della serie Fran Drescher, con la collaborazione di del suo ex marito Peter Marc Jacobson.

L’ispirazione, come rivelato da Fran stessa, è nata durante una sua vacanza a Parigi, dove si è ritrovata a spasso con la figlia 12 enne della top model Twiggy Lawson perché questa era troppo impegnata nel suo lavoro. Il telefilm, come anticipato, si è rivelato essere un vero successo e durante gli scorsi mesi, durante il periodo del lockdown, il cast si è perfino riunito in una videochiamata per celebrare gli anni di successo dello show. Ma oggi che fine ha fatto l’attrice de La Tata?

Fran Drescher de la Tata oggi: ecco com’è diventata

Fran Drescher è una donna che ha sofferto molto e durante il corso della sua vita si è ritrovata ad affrontare problematiche non da poco, ma da cui è riuscita ad uscirne a testa alta. Non solo per quanto riguarda la sua carriera, che è riuscita a costruire passo dopo passo con il sudore e le sue sole forze perché sì, prima di approdare nel cast de La Tata, Fran si è data da fare facendo molta gavetta, comparendo anche in alcuni brevi istanti del classico La Febbre del Sabato sera.

Per quanto riguarda il suo privato, come anticipato, l’attrice di Francesca Cacace ha dovuto affrontare problemi non da poco. A soli 27 anni, nel 1985, viene violentata insieme ad una sua amica. Una terribile vicenda che la porterà a prendersi una lunga pausa dal suo lavoro e nel 2000 scopre di aver contratto il tumore all’utero, ma fortunatamente lei riuscirà ad avere la meglio su questo terribile male.

Fran Drescher de La Tata, che ha segnato un’intera generazione come l’attore di Mamma ho perso l’aereo, oggi è una donna forte e single, il suo matrimonio purtroppo non è andato come sperato. Vive a Los Angeles con la sua cagnolina e non ha mai abbandonato la sua carriera, se non per qualche breve pausa, soltanto con i suoi show in Italia non sono stati così fortunati come quello che l’ha resa popolare in tutto il mondo. Oggi sta lavorando per realizzare il musical de la Tata, sottolineando che lei non farà parte del cast in quanto non ha più l’età, ma nonostante ciò rimane bellissima, per interpretare il ruolo di Francesca Cacace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fran Drescher (@officialfrandrescher)

Fran Drescher oggi è una donna felice e realizzata, che è riuscita a superare tutti gli ostacoli che la vita purtroppo le ha riservato.