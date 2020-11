By

Arianna.fit_life ci ha regalato una ricetta squisita per portare in tavola alla vigilia o nella giornata del Natale dei biscottini davvero sfiziosi e superleggeri, scopriamo insieme la ricetta gustosa!

Questi biscotti, i Gingerbread, proposti da arianna.fit_life, sono una vera prelibatezza, croccanti, aromatici, in tutto il loro stile anglosassone.

La ricetta dei Gingerbread senza zucchero, i biscotti natalizi facilissimi!

Grazie alle ricette di arianna.fit_life, possiamo regalarvi oggi la famosissima preparazione di questi biscottini in versione light e sana, al posto della piccola dose di margarina potrete aggiungere dell’olio oppure del burro. Non dimenticate tutti i sostituti del burro per creare dei dolci più leggeri e più genuini.

GINGERBREAD COOKIES

Speziati, croccanti, dal sapore autentico, aromatico e deciso..

estremamente simbolici, nascono dalle usanze Anglosassoni e vengono realizzati durante le feste, assumono svariate forme per dar spazio alla creatività e alla fantasia.. il loro profumo inonda il cuore di una magica follia di ricordi e tradizioni,

I GINGERBREAD COOKIES sono incanto puro…

Semplici, perfetti per la colazione o per una coccola sfiziosa, possono essere accompagnati da un tea caldo, una cioccolata, un caffè, del latte, o mangiati semplicemente così.

realizzati in una versione SANA e LEGGERA

senza zuccheri aggiunti

a ridotto contenuto di grassi e carboidrati

adattabili per senza glutine*

adattabili per vegani*

sanno di amore e fanno sognare ad occhi aperti!

Preparazione

In planetaria, o a mano, lavora, 100 g di farina (quella che preferisci anche senza glutine*), 10 g di eritritolo, 25 ml di miele di bosco scuro (o sciroppo d’acero per vegani*), 40g di margarina @valleitalia , 20 g di yogurt greco (o vegetale) + cannella, zenzero, chiodi di garofalo, noce moscata e anice stellato a piacere (circa 1/2 cucchiaino da caffè per ognuno).

Impasta fino ad ottenere un panetto liscio omogeneo e compatto, come una frolla. Avvolgi da pellicola e lascia in frigo circa 1h. Stendi poi allo spessore di 3/5mm e intaglia i tuoi cookies (dosi per circa 35/40). Inforna a 180º ventilato preriscaldato per circa 10/12 min. Lascia raffreddare e decora a piacere (io ho utilizzato del cioccolato bianco senza zucchero @emfit_nutrition).

