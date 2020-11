Gemma Galgani ha lanciato un appello a Picarra e Picone di Striscia La Notizia. Cosa avrà mai chiesto la dama di Uomini e Donne?

Gemma Galgani non ha di certo bisogno di presentazioni. La dama, da più di 10 anni ormai, è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne.

Amatissima dal pubblico del piccolo schermo, che ogni volta permettere di registrazione al dating show di Maria De Filippi veri e propri ascolti record, la dama è famosa, oltre per la sua sfortuna nel campo sentimentale, anche per la sua passione per gli animali. Per anni, infatti, prima della sua scomparsa, Gemma ha avuto al suo fianco il suo amato gatto, che le ha regalato numerose emozioni durante il corso della sua vita. Dalla sua scomparsa, però, la dama non sembra più avere un cucciolo al suo fianco e le cose potrebbero presto cambiare. Il motivo?

Gemma Galgani ha lanciato un appello a Striscia La Notizia, chiedendo se è possibile adottare il cucciolo che accompagna tutte le sere Picarra e Picone durante la conduzione del noto tg satirico.

Gemma Galgani non trova l’amore a Uomini e Donne: si consola con il cagnolino?

Gemma non crede all’interesse di Sabina nei confronti di Biagio, voi cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/pPJXwrFary — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 13, 2020

Gemma Galgani ha lanciato l’appello ai noti conduttori sul suo profilo Instagram, sperando di potere avere a casa con lei il cucciolo che li accompagna durante la conduzione di Striscia La Notizia.

“Caro Striscia la Notizia” ha scritto la dama, che sembrava averci riprovato con Nicola. “Quando avete finito di registrare le puntate, potreste regalarmelo?” ha poi chiesto, sperando che Antonio Ricci, colui che cura l’intero programma, possa accogliere questa sua insolita richiesta.

Gemma, come anticipato, ha sempre dimostrato di amare molto gli animali a quattro zampe, quindi non stupisce che abbia sentito la voglia di poter stringere e coccolare quello mostrato sul piccolo schermo. Che la dama voglia consolare delle troppe delusioni amorose con l’amore di un cucciolo a quattro zampe, visto che purtroppo il percorso al Trono Over di Uomini e Donne, dove gli scontri tra Gianni e Aurora sono ormai all’ordine del giorno, non sta andando come sperato visto che non è ancora riuscita a trovare l’uomo che le fa battere il cuore con cui costruire un futuro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gemma Galgani a Uomini e Donne non ha mai perso la speranza di trovare l’uomo della sua vita e nell’attesa che questo arrivi, perché prima o poi riuscirà a coronare il suo sogno d’amore, si consola con un amico a quattro zampe. Sicuro che lui non la tradirà mai, a differenza degli uomini che sembrano essere sempre imprevedibili. La dama, nel frattempo però, può comunque ritenersi soddisfatta in quanto è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo da molti anni e così continuerà per ancora tanto tempo ad esserlo visto che i telespettatori non ne hanno mai abbastanza di lei.