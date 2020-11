I capelli corti si possono gestire così da poter sfoggiare una chioma perfetta e ordinata, ma sono necessari alcuni prodotti, scopriamoli.

Pratico, sbarazzino, alternativo, il taglio corto è uno dei tagli di tendenza negli ultimi anni, molto apprezzato da diverse donne. Infatti è un taglio ricercato non solo dalle over 50, ma anche dalle donne più giovani.

Richiede cura come i restanti capelli, ma se si desidera sfoggiare una chioma perfetta e definita bisogna porre la giusta attenzione, per evitare di avere chioma gonfia e scombinata dopo l’asciugatura.

I capelli corti possono essere ricci, lisci mossi, quindi ognuno ha bisogno della sua cura, ma come si possono tenere ordinati a lungo?

La risposta è facile occorrono dei prodotti specifici che aiutano a prendersi cura dei capelli corti, scopriamo quali.

Prodotti indispensabili per i capelli corti per una chioma perfetta

I capelli corti necessitano di cura, è importante eseguire uno shampoo nel modo corretto per poi passare alla fase di asciugatura altrettanto fondamentale per una chioma perfetta e definita. E’ necessario farlo utilizzando prodotti specifici che aiutano non solo durante la fase di lavaggio ma anche l’asciugatura.

Esistono in commercio diversi prodotti, va fatta una distinzione tra la natura dei capelli, ricci, lisci e mossi, e non solo non bisogna dimenticare se i capelli sono crespi, secchi, grassi o con forfora. Ad ogni suo capello il prodotto adatto.

In caso di capelli corti ma crespi, si devono utilizzare prodotti specifici per evitare di ritrovarsi con una chioma vaporosa come una leonessa. Ci sono prodotti che non solo attenuano il problema ma riparano i capelli stressati da colorazioni e stirature con piastre.

Anche il balsamo va applicato sui capelli corti, certo senza esagerare, visto che non è una chioma lunga. Magari i prodotti preparati con formulazioni naturali possono ammorbidire e districare i capelli applicatelo dopo lo shampoo partendo dalla radice alle punte, permettendo così di districare, disciplinare e definire i capelli.

I capelli corti ricci si devono trattare con una mousse o una crema disciplinante che riduce anche l’effetto crespo e garantisce un riccio perfetto e definito.

Non vi fate mancare lo spuma che fissa che garantisce un effetto duraturo, definendo la chioma riccia a lungo.



In caso di chioma corta ma liscia e senza volume, optate per prodotti che garantiscono una chioma vaporosa. Infatti ci sono prodotti come shampoo e balsamo che contengono ingredienti come vitamine e collagene specifici per chi vuole dare un tocco di volume.

Si utilizza sui capelli bagnati o asciutti per dare sostanza, corpo e consistenza in caso di assottigliamento. È l’ideale per rendere più pieni i capelli corti, meglio se mossi.

Se invece volete solo stirare qualche ciocca con la piastra, basta applicare una spuma che protegge il capello dalle alte temperature. In questo modo garantirete un look perfetto tutta la giornata.

Per scolpire i capelli, basta utilizzare la cera che non solo mantiene ordinato la messa in piega, la rende anche lucida. Provate ad applicare la cera solo sulle punte per dare movimento oppure al ciuffo laterale.

La cera si applica sui capelli solo dopo l’asciugatura e in piccolissime quantità, così da garantire un look naturali e perfetto.

Il termoprotettore non va mai dimenticato così da proteggere i capelli dalle alte temperature.

La velocita del phon può essere alta ma la temperatura media, nonostante l’utilizzo di questo prodotto indispensabile non avvicinate troppo il phon ai capelli per evitare di rovinarli e di avere l’effetto crespo. Seguite qualche piccolo consiglio a riguardo.