Devi tagliare i capelli ma non sai quale sia la scelta migliore per te? Con questo trucco per il taglio di capelli non puoi sbagliare!

Corti, lunghi, scalati, con la frangetta o assolutamente senza, caschetto, permanente e quanti altri ancora: i tagli di capelli possono diventare virtualmente infiniti!

Un taglio giusto, però, può fare, letteralmente, miracoli.

Come fare, allora, a scegliere quello perfetto per te? Semplice, c’è un trucco!

Trucco per il taglio di capelli perfetto: ecco svelato come fare a decidere

Non è un segreto scoprire che, dei propri capelli, nessuno è mai soddisfatto.

Nessuno o quasi, potremmo dire!

Per tagliare i capelli, infatti, esiste un trucco ben preciso che aiuta a rendere il viso armonico e… ancora più bello!

Quante volte ci è capitato di uscire dal parrucchiere decisamente deluse?

Un taglio su una rivista, perfetto per quella modella o quella star, ci ha illuse di poter replicare lo stesso look e, una volta passata la piega, ci rendiamo conto che invece non ci piace per niente.

Il motivo non ha assolutamente a vedere con i nostri lineamenti ma con… le misure del nostro viso!

Per trovare il taglio di capelli più adatto a voi, quindi, avrete bisogno di due strumenti:

un righello

un pennarello

Per quanto sembri assurdo è proprio così: ecco come fare a trovare il taglio di capelli perfetto grazie al righello!

Il tutto sta nel… misurare la vostra mascella!

Ma tranquille, non abbiamo bisogno di effettuare calcoli matematici o complesse funzioni aritmetiche.

Posizionate il righello con lo 0 sotto il lobo e dirigete l’altra estremità verso il mento.

Prendete poi il pennarello ed appoggiatelo sul mento, in modo che incroci il righello formando un angolo retto.

Adesso siete pronte per il responso.

Dovete solo guardare dove la punta del pennarello incontra il righello e prendere la misura: è superiore od inferiore ai 6 centimetri?

se avete ottenuto un risultato inferiore ai 6 centimetri: allora meglio optare per un taglio corto o scalato.

allora meglio optare per un taglio corto o scalato. se avete ottenuto un risultato superiore ai 6 centimetri: il taglio perfetto per voi è quello lungo.

Semplice, no?

Il taglio corto, infatti, aiuta a valorizzare i visi “piccoli” che beneficiano moltissimo di questo tipo di struttura.

Ovviamente fatevi consigliare dal parrucchiere ma sappiate che, se la misura della vostra mascella è inferiore ai 6 centimetri, difficilmente starete bene con lunghi capelli fluenti.

E poi sono veramente difficili da curare!

Se invece avete una mascella che “misura” più di 6 centimetri dovete optare per un taglio… lungo!

Questo tipo di capello aiuta ad “accorciare” ed addolcire tutti i visi “lunghi”.

Sembra un controsenso ed invece è proprio così: un taglio di capelli che valorizza la lunghezza aiuta a riequilibrare le proporzioni e far “sparire” la sensazione di muso… lungo!

Meglio comunque essere pronte ad ogni evenienza: i capelli lunghi richiedono molta manutenzione!

Allora, pronte a… misurare il vostro viso e non sbagliare mai più taglio di capelli?