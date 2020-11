Il test di oggi ti dirà le cose che mancano nella tua vita. Scegli dal test case e colori quella che ti piace di più e scopri il responso!

Oggi il nostro non è un test di abilità o di intelligenza.

La foto che vedete, infatti, rappresenta il disegno di tre case: oltre al colore tutte e tre hanno dei simboli e degli elementi che le caratterizzano.

Scopriamo insieme come funziona il test di oggi.

Test case e colori: puoi sceglierne solo una, qual è la tua preferita?

Guarda attentamente il disegno riportato qui sopra: ci sono raffigurate tre case.

Devi sceglierne una e solo una: fatti attirare principalmente dal colore ma osserva anche i dettagli che sono evidenziati nel disegno.

Forse non lo sai ma alla tua vita manca qualcosa: che tu faccia finta di non notarlo o che sia un bisogno nascosto nel tuo subconscio il test delle case e colori svela le tue necessità più intime.

Prenditi qualche minuto prima di scorrere in basso per leggere i risultati e scegli onestamente la casa che ti attira di più.

Se tra questi tre colori c’è anche il tuo preferito allora rifletti attentamente sulla scelta in modo da non farti influenzare!

Bene, hai deciso qual è la tua casa preferita?

Hai deciso che ti attira di più la casa numero 1, quella numero 2 o la casa numero 3?

Scopriamo insieme i risultati del test e cos’è che ti manca nella vita.

Casa numero 1: gialla e con le spighe di grano

Se la tua scelta è caduta sulla prima casa raffigurata nel disegno numero uno, quello della casa gialla con le spighe di grano, vuol dire che sei fortemente orientato verso il successo e la fama.

A volte potrebbe capitarti di mettere gli obiettivi lavorativi al primo posto e di ignorare i sentimenti quindi se hai scelto questa casa devi fare attenzione particolare ai rapporti con i tuoi cari.

La scelta della casa numero uno, infatti, vuol dire che hai già un percorso di vita ben chiaro e che i tuoi obiettivi sono precisi e definiti: se ti impegnerai potrai raggiungerli senza problemi!

Quello che ti manca in questo momento, segnalato dalle spighe di grano che ti “aspettano” alla fine del percorso, è la disponibilità finanziaria.

Per far partire i tuoi soldi, in questo momento, ti mancano i fondi.

Buona fortuna!

Casa numero 2: viola e con stormo di uccelli

Se hai scelto la casa viola con lo stormo di uccelli che la sovrasta quello che ti manca di più è la socialità: per fortuna, però, scegliere questa casa vuol dire che il tuo obiettivo è ben chiaro e definito.

Il tuo scopo è quello di vivere o creare un ambiente nel quale tu possa parlare liberamente e confidarti con gli altri e rendere possibile agli altri fare lo stesso con te.

Forse vieni da una situazione chiusa, nella quale esprimere i sentimenti non è ben visto o poco incoraggiato.

Non preoccuparti, riuscirai a ribaltare questa situazione.

In questo momento, in particolare, ti serve l’aiuto di un amico e la possibilità di parlare con qualcuno, sfogandoti.

C’è qualcosa che occupa i tuoi pensieri e la tua mente: liberati dai pesi che ti porti dietro!

Casa numero 3: verde con l’albero. Ecco cosa ti serve secondo il test case e colori

Se hai scelto la casa numero 3, di colore verde e con un albero vicino vuol dire che quello che desideri più di tutto è il cambiamento.

Il tuo percorso, infatti, ti ha portato in un punto che ti sembra arido, morto.

Non vedi più niente crescere intorno a te e quello che vuoi più di tutto è un nuovo inizio, una nuova possibilità per te e per chi ti sta vicino.

Scegliere la casa verde vuol dire che sei molto orientato verso il futuro e che hai in mente grandi piani: per realizzarli, però, devi troncare qualcosa.

Forse si tratta di vecchi legami che ti appesantiscono e ti impediscono di aprire le ali oppure di una situazione (anche lavorativa) nella quale non vedi possibilità di futuro.

Vedrai che appena avrai preso la tua decisione tutto andrà meglio.

Il test ti ha rivelato quello che ti manca nella vita ma ti ha anche stancato?

Prova a rilassarti con un po’ di shopping online (però etico e consapevole) oppure risolvendo il test della casa.