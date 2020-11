Non c’è il latte e non c’è burro, questo plumcake è un vero portento anche per chi sta seguendo una dieta ipocalorica: si tratta di un plumcake light, soffice, senza burro, senza latte per soli 180 cal per fetta.

Goditi la colazione in maniera sana grazie a questa ricetta proposta da sperimentarecongusto, semplice e genuina!

La ricetta del Plumcake DubleBlack&White

Avevo un po’ di albumi da consumare così ho pensato di trasformarli in questo delizioso

Plumcake DubleBlack&White. Senza latte. Senza burro!

Ingredienti

150 g di albumi

150 g di acqua

150 g di olio di semi

300 g farina di avena integrale

80 g zucchero integrale di canna

1 bustina di lievito o cremortartaro (scopri come è semplice sostituire il lievito di birra in cucina)

20 g di cacao amaro in polvere

Preparazione

Montare gli albumi a neve fermissima. In un’altra ciotola unire: acqua, olio, zucchero e amalgamare bene con l’aiuto di una frusta da cucina. Unire successivamente farina e lievito (o cremortartaro). Lavorare il composto fino a farlo diventare liscio e omogeneo. Incorporare successivamente gli albumi a neve, prima una piccola parte, girando bene l’impasto per “alleggerirlo” un po’, poi versarli tutti e amalgamare lentamente con movimenti dal basso verso l’alto (per non fare smontare gli albumi). Ora dividete a occhio l’impasto (circa la metà) e solo in una metà incorporate il cacao amaro in polvere girandolo fino a completo assorbimento.

Oliate e infarinare leggermente uno stampo da Plumcake e versate i due composti (io prima quello bianco poi quello scuro). Infine decorare con gocce di cioccolato extra fondente, se gradite. Cuocere a 170 gradi statico preriscaldato per circa 30 min, coprendo la superficie con carta stagnola (in modo che nn si brucino le gocce di cioccolato). Fate sempre prova stecchino. Sfornare, lasciare raffreddare e servire. Avrete così una colazione sana o una coccolosa merenda per le giornate uggiose autunnali, da accompagnare con un buon tè o caffè.

Valori nutrizionali

Visto che molti vedono solo il quantitativo apparentemente “smisurato” di olio vorrei farvi notare che:

1) su 600 g di impasto 150 gr è 1/4

2) i macronutrienti per 1 fettina (su un tot di 16 fette dell’intero plumcake) sono:

Carboidrati: 16

Proteine: 3,7

Grassi: 11

Kcal: 179

Fonte: (sperimentarecongusto)