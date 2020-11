Scopri qual è il tipo di persona che attraggono i segni zodiacali. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi ha delle caratteristiche che lo rendono unico e speciale. Caratteristiche che si rivelano importanti nella vita di tutti i giorni e, ovviamente, nelle relazioni. Il modo di essere e di fare ci rendono infatti più o meno compatibili con gli altri, portando alla nascita o alla fine di rapporti importanti e creando tutta una serie di intrecci che altrimenti non avrebbero senso di esistere. Ovviamente siamo tutti liberi di scegliere a chi affiancarci o chi frequentare ma è innegabile che esistono persone che ci attraggono più di altre.

Quest’attrazione, che può essere sia di tipo fisico che mentale, è innegabile e dipende ovviamente da tanti fattori. Tra questi ci sono il carattere, il modo di fare e, in minima parte anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, cercheremo di capire qual è il tipo di persona che ognuno di noi attrae in base al suo segno zodiacale.

Il tipo di persona che attraggono i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che attraggono le persone insicure



I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono pieni di se e ostentano una sicurezza fuori dal comune. Questo modo di fare li porta ad attrarre persone che sono quasi sempre il loro esatto opposto. Chi è insicuro, infatti, trova nei nativi del segno qualcuno da ammirare ed emulare. E, allo stesso tempo ne subisce il fascino. Una cosa che capita spesso e che in genere fa piacere agli Ariete che egocentrici come sono, non resistono all’ammirazione che vedono negli occhi degli altri. Inoltre, la loro fame di vita e di avventura, è un motivo in più che spinge chi è insicuro o poco abituato ad osare, ad avvicinarglisi. Grazie al loro modo di fare leggero e spensierato, hanno infatti la capacità di far sembrare le cose più semplici. Si tratta di relazioni che i nativi del segno sembrano apprezzare. Sopratutto per la possibilità di poter dirigere le cose e di aver sempre l’ultima parola su tutto.

Toro – Quelli che attraggono le persone tranquille

I nativi del segno zodiacale del Toro sono sempre sereni e tranquilli ed hanno un modo di avvicinarsi alle cose che risulta sempre tranquillo e pacifico. Qualità che tendono ad attrarre persone che hanno bisogno di sentirsi sicure e che attraverso loro sperano di poter godere di una vita piacevole e nella quale poter ammirare cose che normalmente non noterebbero. Persone ansiose, vulnerabili e a volte persino chi ha avuto una vita difficile o rischiosa, tendono ad essere attratte dai nativi del segno. La sensazione predominante è infatti quella di poter sfiorare dei momenti di puro benessere semplicemente standogli accanto. I nativi del segno, dopotutto, sono da sempre abituati a trasformare ogni momento in qualcosa di rilassante. Sanno creare dal nulla vere e proprie comfort zone e ciò li rende più che mai delle calamite per chi da solo non ci riesce e vede in loro una possibilità di riscatto. Un connubio che se ben articolato potrebbe persino funzionare, a patto che ogni tanto ci sia da entrambe le parti la voglia di accendere un po’ le cose. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di trasformare la serenità in noia.

Gemelli – Quelli che attraggono le persone annoiate

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che amano vivere emozioni e che per farlo non esitano a lanciarsi in avventure sempre nuovi. Rifuggono la noia come pochi altri e, per assurdo, attraggono proprio le persone che la stanno vivendo. Chi si sente profondamente annoiato, infatti, vede in loro un modo per movimentare la propria vita. Imprevedibili come sono riescono infatti ad accendere anche gli animi più sopiti, fornendo loro mille alternative diverse per mettersi in movimento. Persino il loro cambiare costantemente umore è visto per certi versi come qualcosa di positivo. L’unico problema? I nativi del segno, spesso e volentieri hanno bisogno a loro volta di qualcuno che sia in grado di farli sentire vivi. E persone annoiate o in cerca di qualcuno che li intrattenga è proprio l’ultima cosa di cui hanno bisogno. Motivo per cui, è davvero difficile che scatti qualcosa, sia dal punto di vista amicale che per quanto riguarda una relazione più profonda.

Cancro – Quelli che attraggono le persone bisognose d’affetto

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono noti per avere uno spiccato romanticismo. E, la dolcezza che mettono sempre in mostra non fa che aumentare quest’idea. Così, finiscono quasi sempre con l’attrarre persone che hanno bisogno d’affetto e che in loro vedono la persona più adatta a farli sentire a casa. Il loro prendersi cura delle persone che amano, unito all’indole spesso pigra e votata per lo più ad uno stile di vita casalingo fa il resto. I nativi del segno attirano infatti persone in cerca di amici fidati o di relazioni stabili. Unioni che sono persino fattibili a parte che per il rischio di andare incontro a relazioni così stretta da poter essere soffocanti. Può accadere comunque che la cosa piaccia ad entrambi le parti, portando a relazioni soddisfacenti e rinfrancanti.

Leone – Quelli che attraggono le persone poco indipendenti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono autonomi, forti, individualisti e bisognosi di sentirsi più che mai al centro dell’attenzione. Perfettamente in grado di farsi notare, hanno un’indiscutibile fascino che gli consente di attrarre persone di vario genere. Tra le tante, però, quelle che tendono a restare anche dopo un primo approccio, sono quelle scarsamente indipendenti o per natura insicure. La forza e la sicurezza che i nativi del segno mostrano di continuo funge infatti da calamita, portando chi non riesce a vivere allo stesso modo a sentire il bisogno di averli accanto. Un connubio che può andare bene per entrambi. Perché in questo modo i Leone avrebbe qualcuno sempre pronto ad ammirarli e a farli sentire importanti. Ciò che conta è che dall’altra parte ci sia anche una capacità di evolversi e di mettere in luce una personalità viva ma non predominante. In tal caso amicizie e relazioni saranno più che fortunate.

Vergine – Quelli che attraggono le persone un po’ folli

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono precisi e ordinati. Il loro modo di vivere si basa quindi su tutta una serie di schemi e di routine che a molti possono sembrare anche esagerate ma che per loro sono una buona base di partenza. Questo modo di essere, agli occhi di alcune persone ha un che di affascinante. E ciò dipende dal fatto che la loro vicinanza da l’idea di una vita più semplice da affrontare per via delle tante regole e dell’ordine che sanno gestire alla grande. In particolare, a subirne il fascino sono le persone un po’ folli, con un forte lato artistico o con una propensione al caos e al disordine. Probabilmente per via di una sensazione di bilanciamento, finiscono infatti con il sentirsi a proprio agio proprio con i nativi della Vergine. Loro, al contrario, sebbene siano inizialmente attratti da una modalità di pensiero così lontana dalle loro corde, finiscono presto con il trovarsi a disagio. Le relazioni tra queste tipologie di persone risultano spesso difficili e bisognose di un equilibrio da mettere a punto volta per volta.

