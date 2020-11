By

Scopri, grazie alle previsioni del nostro oroscopo, tutti i segni dello zodiaco e il loro destino per la giornata di oggi, lunedì 16 novembre.

Che destino attende i segni dello zodiaco in questo inizio settimana? Scopriamolo insieme continuando a leggere su CheDonna.it.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Parte in quarta la nuova settimana dei primi tre segni dello zodiaco. Tanta energia e qualche strada in discesa preannunciano grandi opportunità.

Oroscopo oggi Ariete

Oggi siete una forza della natura e nessuno potrà porre freno alle vostre energie. Ricordate però di non perdere mai la testa.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Rinfrancati da un weekend di relax vi sentite finalmente pronti per affrontare qualche in sospeso ereditato dalla scorsa settimana. In amore bruciate di passione ma qualche attrito rischia di spegnervi.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Tra amicizia e amore oggi il passo è veramente breve. Ben più lungo il percorso lavorativo invece che sembra proprio non decollare.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Amore, croce e delizia dei prossimi tre segni dello zodiaco in questo lunedì: c’è chi non può fare a meno di sognarlo ma anche chi lo vive con deciso fastidio.

Oroscopo oggi Cancro

Oggi non avete vie di mezzo, o il tedio totale o la nevrosi senza limiti. Se però in amore sembrate un po’ chiusi, sul lavoro mettete le ali e non vi ferma più nessuno.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Il lavoro vi obbliga a ritmi serrati ma la vostra mente riesce a concentrarsi solo e unicamente su una persona speciale che vi ha rubato il cuore.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Solitamente amate coccolare i vostri cari con piccole pratiche attenzioni, come una casa sempre in ordine, oggi però il partner vuole qualcosa di più: oggi è tempo di vera passione.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

“Potere del pensiero positivo viene a me” sembrano gridare i prossimi tre segni che affrontano questo lunedì pronti a cercare il bello e a utilizzarlo per riprendere il volo.

Oroscopo oggi Bilancia

Oggi fate scintille con tutti e non in senso positivo. Tutto ciò non può che stressarvi. Fortunatamente riuscite a metterci la testa e trarre da ogni situazione una morale positiva per poi mettervi la lite alle spalle.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi il vostro spirito morigerato cede il passo a un’anima spendacciona, non solo per voi stessi ma anche per qualche regalo alle persone care. In gamba, intelligenti e capaci superate anche i più impegnativi tra gli ostacoli.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Aprite la settimana in bellezza, via ogni malumore e avanti un ottimismo senza precedenti. Il bicchiere, sia sul lavoro che in amore, vi appare sempre mezzo pieno.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il problema del giorno per gli ultimi tre segni pare venire dall’esterno: amici, familiari e chiunque li circondi appare come una perenne fonte di disagio.

Come uscire dall’empasse?

Oroscopo oggi Capricorno

Non vi sentite compresi e intorno tutti sembrano guardarvi con scarsa stima. Ma sarà colpa degli altri? Forse è il caso di guardarsi un po’ allo specchio.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

Il passato non può fare più male e le brutte esperienze devono servire a imparare e non a lasciarsi frenare dalla paura. Ricordatelo sempre e andate per la vostra strada.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Intorno a voi tutti sembrano pronti a elargire consigli e perle di saggezza. Dovreste esser contente di tanto supporto invece vi sentite un po’ soffocate, bistrattate come se non i ritenessero autonome e calci. Occhio a non calpitare troppo.