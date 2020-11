Massimo Boldi choc su Paolo Conticini e Veera Kinnunen

Massimo Boldi ha lasciato un commento choc a Paolo Conticini e a Veera Kinnunen, che sono arrivati alla fine di Ballando con le stelle.

Massimo Boldi è tornato a far parlare di sé e in maniera tutt’altro che positiva. L’ex compagno artistico di Christian De Sica ha fatto un ennesimo scivolone social, visto che purtroppo non è nuovo a questo genere di cose. Che cosa è successo?

L’attore ha scelto di lasciare un commento sotto l’ultimo post di Paolo Conticini, con cui ha avuto più volte modo di collaborare durante gli anni della sua carriera, in cui quest’ultimo ci teneva a ringraziare il pubblico di Ballando con le stelle per aver permesso a lui, che ha avuto non poche difficoltà, e alla ballerina professionista Veera Kinnunen di poter andare fino in fondo alla gara, guadagnandosi il loro meritato posto in finale.

Massimo non si è di certo limitato a complimentarsi per l’ottimo traguardo raggiunto, tutt’altro, ma si è lasciato andare ad un pessimo commento rivolto a Vera. Commento che come prevedibile ha fatto infuriare e non poco il popolo della rete. Ecco cosa ha scritto: “Trombatel*, se lo merita!”.

Il commento choc di Massimo Boldi a Paolo Conticini e Veera Kinnunen ha fatto discutere non e poco gli utenti della rete, non solo perché nulla aveva a che fare con il contenuto pubblicato dal concorrente di Milly Carlucci, ma anche perché è decisamente poco carino fare commenti di questo tipo, soprattutto nel preciso periodo storico in cui ci troviamo.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen: Massimo Boldi chiede scusa

Paolo Continici e la ballerina Veera Kinnunen di Ballando con le stelle hanno preferito non commentare lo scivolone di Massimo Boldi, ma lui sì visto che è stato sommerso, con giusta ragione, dalle critiche del popolo della rete che hanno trovato decisamente fuori luogo il commento rivolto all’artista.

“Quello che ho fatto voleva essere soltanto un commento goliardico tra amici“ ha rivelato l’attore sui suoi profili social, dimenticandosi forse di non essere al bar sotto casa ma sul web dove le sue parole sono lette da milioni di persone. “E’ uscita fuori una ‘presunta’ offesa” ha aggiunto. “Per questo motivo ci tengo a chiedere scusa a tutto il genere femminile” ha poi concluso l’attore, che non molto tempo fa aveva parlato di una nuova collaborazione con De Sica. “Verso di loro provo da sempre un certo rispetto ed affetto” ha aggiunto, ma gli utenti della rete non hanno sembrato credere alle sue scuse a Veera Kinnunen.

MA POI LE “SCUSE”: presunta offesa pic.twitter.com/nfcuW8x71e — Trash Italiano (@trash_italiano) November 15, 2020

Massimo Boldi non è di certo nuovo a questo tipo di polemiche, visto che ha fatto anche parecchio discutere e non poco a causa delle sue dichiarazioni, sempre rilasciate sul suo profilo social, su vari temi. Alcune riguardanti sempre il genere femminile, mentre altre, decisamente più recenti, che riguardano la pandemia che tutti noi stiamo vivendo nel corso di questi mesi. Il compagno artistico di Christian De Sica è convinto, infatti, che si tratti di un castigo di Dio.