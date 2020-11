Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip 2020? Una frase choc scatena la polemica, ma il precedente cambia tutto.

Selvaggia Roma a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020? Una parola pronunciata all’interno della casa ha scatenato la dura reazione del popolo del web che si è scagliato contro la Roma chiedendo a gran voce un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Su Twitter, gli utenti stanno chiedendo la squalifica immediata per Selvaggia Roma, ma un precedente risalente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe cambiare le sorti di Selvaggia nel bunker di Cinecittà, ma qual è la parola usata dalla Roma che ha scatenato la bufera?

Selvaggia Roma come Asia Valente al Grande Fratello Vip?

L’avventura di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip 2020 finirà prima del previsto? Una frase pronunciata dall’ex concorrente di Temptation Island ha scatenato la bufera. “Non voglio nemmeno passare come mongoloide“, ha detto la Roma.

A scagliarsi contro Selvaggia, oltre agli utenti del web, è astato anche il CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down.

“Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola mongoloide con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio”, è il tweet dell’Associazione.

La Roma, dunque, sarà davvero a rischio squalifica? Nella scorsa edizione vinta da Paola Di Benedetto, una situazione analoga si era verificata con Asia Valente che, durante una discussione con Sossio Aruta, aveva detto: “Sei un Down”. Alla Valente erano bastate per le scuse per evitare la squalifica.

Accadrà la stessa cosa con Selvaggia Roma? Contro la gieffina si è scagliato anche l’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni:

“Vengo con la speranza che la parola mongoloide o down non venga usata in senso dispregiativo. Vivo con la speranza che sempre più persone capiscano e riflettano prima di pronunciare certe parole. E per ultimo, vivo con la speranza che molti, come me, si indignino e richiamino coloro che fanno uso di queste parole in modo inappropriato”, ha scritto Luigi Mastroianni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lecapedelvicolo (@vicolodellenewsegossip)

Cosa accadrà, dunque, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020? L’avventura di Selvaggia Roma nella casa finirà dopo pochi giorni com’è accaduto a Stefano Bettarini squalificato per bestemmia?