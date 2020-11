Elisabetta Gregoraci è pronta a diffidare Selvaggia Roma dopo il GF Vip? Le sue parole hanno messo in difficoltà la concorrente.

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se negli scorsi giorni era un po’ ad iniziata a calare, probabilmente colpa dell’eccessiva attenzione di Alfonso Signorini in diretta sulla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, diventata uno degli argomenti cardine di quest’edizione. Da quando è entrata Selvaggia Roma però l’atmosfera è decisamente cambiata e qualcosa in Elisabetta sembra essersi riacceso.

Nelle scorse ore, tra una battuta e l’altra, l’ex di Flavio Briatore ha ironizzato su tutte le cattiverie che si stanno consumando sulla sua persona in queste ore ed ha chiesto al suo avvocato di procedere con le varie querele. Tra queste c’è sarebbe una riservata anche a Selvaggia, per le parole dette prima di entrare nella casa. Parole che in un primo momento Elisabetta sembrava aver preso con filosofia, ma dopo tra una battuta e l’altra ha più volte ripreso.

“Cataldo, vedi tutte queste cose che stanno uscendo su di me? Datti da fare” ha chiesto la conduttrice facendo appello al suo avvocato. “Vai di diffide a destra e a manca” ha proseguito. “Adesso ne mando una anche a Selvaggia dopo il post che ha scritto su di me“ ha sganciato la bomba la Gregoraci. “Amore hai detto qualche cosettina e adesso partirà la diffida“ ha concluso con il sorriso sulle labbra.

Elisabetta Gregoraci è pronta a diffidare Selvaggia Roma dopo il GF Vip? La nuova concorrente è apparsa piuttosto imbarazzata dall’argomento, tanto da non rispondere, ma Elisabetta ha ripreso il discorso anche in un secondo momento.

Tommaso:”Quando usciamo telefonatina :Pronto studio legale?” Eligreg:”…diffide a destra e a manca. Adesso la mandiamo anche a Selvaggia!” #GFVIP ⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/6UecIJJzOK — LA VERGINE DELLA VALLE (@LEspertine) November 15, 2020

Selvaggia Roma in difficoltà al GF Vip: le parole di Elisabetta Gregoraci

io mi aspetto grandi litigate tra elisabetta e selvaggia #gfvip pic.twitter.com/xBkVVCra7u — ilaria🐍 (@librasvn) November 15, 2020

Selvaggia Roma non è apparsa decisamente al settimo cielo dopo le parole di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Anche se non è ancora chiaro se la conduttrice abbia detto il tutto scherzando, per smorzare un po’ la tensione, oppure perché ha realmente intenzione di spostare il tutto nelle sedi legali visto che ha ripreso il medesimo argomento anche qualche ora dopo e la reazione di Selvaggia è stata più o meno la stessa. Anche se ha voluto smorzare un po’ il tutto mostrandosi al quanto divertita dalle parole della Gregoraci, ma era chiaro ancora una volta il suo evidente imbarazzo.

“Selvaggia, una curiosità, ma quando hai scritto quelle cattiverie sul mio conto, prima di entrare nella casa, almeno mi hai taggata?” ha chiesto Elisabetta, che ha ricevuto pesanti insinuazioni da Dayane Mello. Selvaggia, con il sorriso sulle labbra, ha finto di non ricordare se l’ha taggata o meno nella stories e la risposta della Gregoraci non è ovviamente mancata. “Ma come non lo ricordi? Lo hai scritto due giorni fa?” ha chiesto, ma la Roma ha glissato, affermando che era presa da altre cose da fare.

“Che paracula, eri troppo impegnata a metterti la crema sul corpo?” ha chiesto retoricamente. “Stavi pensando che adesso scrivevi la cattiveria su di me così godevi ed entravi bella carica qui piena di cattiveria nei miei confronti“ ha concluso. “Quindi, cosa mi dici Selvaggetta?” ha aggiunto, ma la sua interlocutrice non ha voluto rispondere, lasciandosi andare soltanto a qualche risata imbarazzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al GF Vip, tra l’altro quest’ultima è stata attaccata dal suo ex Francesco Chiofalo, avranno sicuramente modo di poter chiarire le loro ultime incomprensioni. Le due riusciranno a chiarire?