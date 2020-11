Chi è? Oggi è una bionda statuaria, bellissima e sensuale

Oggi è una bionda statuaria, bellissima e sensualissima che da due mesi entra tutti i giorni nelle case degli italiani: avete capito chi è?

Oggi è una delle donne italiane più belle. Altissima, con un fisico statuario e delle forme mozzafiato, ogni giorno, da due mesi a questa parte, entra nelle case degli italiani. Una volta, però, era una ragazzina minuta, insicura, molto più alta delle sue coeetanee. Nel corso degli anni, come tutte le persone, è cresciuta trasformandosi in una donna sensualissima e molto corteggiata e a favorire questo suo cambiamento è stato anche il padre.

Lei stessa, infatti, ha raccontato che fu il padre ad iscriverla ad una scuola per modelle per permetterle di assumere un portamento elegante e fiero. Una scuola che le è servita per mandare via quell’insicurezza che sfoggiava camminando con le spalle curve.

Oggi, su Instagram, le sue foto in bikini e non solo fanno letteralmente impazzire tutti i suoi corteggiatori che, tuttavia, possono limitarsi a guardare. Il suo cuore, infatti, è occupato da anni da colui che lo scorso anno è diventato ufficialmente suo marito.

Nella foto qui in alto è insieme alla sua bellissima mamma. Una foto di diversi anni fa che lei stessa ha pubblicato sui social. “Mia mamma è sempre stata bella, io sono sempre stata una “piagnona”! Secondo voi le somiglio?”, ha chiesto ai fan. Avete capito di chi stiamo parlando?



Oggi è una bionda statuaria e mozzafiato che da anni è una star della tv

La bambina che avete visto nella prima foto è proprio Stefania Orlando. La showgirl è una protagonista indiscussa della televisione italiana. Era il 1993 quando debuttava come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 Sì o no?, condotto da Claudio Lippi. Da quel momento, la sua carriera non si è più fermata. La Orlando ha condotto alcuni dei programmi storici della Rai come I Fatti vostri, Mezzogiorno in famiglia, Piazza Grande e così via.

Contemporaneamente non ha mai abbandonato un’altra, sua grande passione: la musica. Recentemente è stato pubblicato anche il suo nuovo singolo Babilonia.

Anche la vita privata della Orlando è stata ricca d’amore. Dopo il matrimonio con Andrea Roncato, ha incontrato l’uomo della sua vita: l’attuale marito Simone Gianlorenzi che le ha salvato la vita. Il loro amore dura da dodici anni e nel 2019 è stato coronato dal matrimonio.

Tra loro, però, non c’è stato un colpo di fulmine come ha raccontato la stessa Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Abbiamo lavorato insieme per un anno e qualcosa senza che succedesse nulla. Io avevo un flirt con un altro e lui era fidanzato da un po’ di anni. Poi una notte ho sognato che facevamo l’amore e gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto ‘sono mesi che lo sogno ad occhi aperti. Io lo stimavo tantissimo come persona ma non è stato un colpo di fulmine“, ha raccontato all’inizio della sua avventura nella casa più spiata d’Italia a Myriam Catania.