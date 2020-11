Scopri se e quanto sei pronta a vivere i cambiamenti in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle segno per segno.

La vita è fatta di cambiamenti che si susseguono l’un l’altro a ritmi spesso diversi tra loro. Mai come in questo periodo storico ci si è trovati faccia a faccia con routine da rivoluzionare e con cambiamenti lavorativi e personali da affrontare senza neppure il tempo di adattarvisi. Ovviamente, cambiare è qualcosa che ci riguarda tutti ma che non è vissuto allo stesso modo. Ci sono infatti persone che vivono il tutto senza particolari problemi. Ed altre che, invece, si bloccano ad ogni novità, trovandosi a dover assimilare quanto gli accade intorno.

Ognuno di noi sperimenta i cambiamenti in modo diverso. E lo fa per il proprio vissuto ma anche per l’influenza delle stelle. Cosa che incide in modo particolare sul modo di essere e di sentire. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire come ogni segno dello zodiaco vive i cambiamenti e chi è veramente pronto ad affrontarli con il sorriso.

I segni zodiacali pronti a vivere i cambiamenti

Ariete – Quelli che li vivono con naturalezza

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone attive e dinamiche. Il loro modo di essere li spinge a prendere le cose come vengono. Per loro è normale approcciarsi a situazioni in costante evoluzione e quando ciò si verifica, finiscono sempre con il prendere le cose per come vengono. Del tutto tranquilli a riguardo, hanno la capacità di vivere ogni cosa per come arriva. Non si fanno problemi a riguardo e quando gli capita di dover rivoluzionare qualcosa, ne approfittano per vivere un’avventura tutta nuova. Si può quindi dire che pur non cercando necessariamente i cambiamenti, sanno abbracciarli con disinvoltura, adoperandosi per viverli al meglio e per trarne quanto di buono c’è per loro. Un approccio decisamente positivo ed utile per vivere al meglio anche le situazioni più complesse.

Al momento sono più che mai pronti a vivere questo momento di cambiamento anche e per certi versi sono un po’ stanchi.

Toro – Quelli che li vivono malissimo

I nativi del segno zodiacale del Toro non amano i cambiamenti. Anzi, si può dire che ne hanno un certo timore. Abitudinari come pochi altri, sono decisamente ancorati alle loro routine e quando si trovano a dover affrontare una piccola novità vanno facilmente in crisi. Dover cambiare qualcosa di rodato è per loro del tutto privo di senso. E ciò li porta a diventare nervosi e poco avvezzi a trovare delle soluzioni di tipo pratico. Un atteggiamento che il più delle volte finisce con il complicare le cose, portandoli ad andare in confusione. In realtà, quando si calmano ed iniziano ad abituarsi alle novità, sono più che in grado di gestirle e di creare nuove piacevoli abitudini da rendere sempre più concrete. Motivo per cui, adattandosi di volta in volta potrebbero trovare un modo per affrontare le novità con maggior serenità, accettando ciò che arriva e vivendo il tutto al meglio.

Anche oggi, le cose non cambiano e la loro reticenza a cambiare è più viva che mai.

Gemelli – Quelli che li vivono con entusiasmo

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che amano i cambiamenti e che nella vita tendono a cercarli e a generarli da soli. Andare incontro alle novità è quindi qualcosa che fanno con particolare piacere e con una certa maestria. Si tratta di persone che amano stare in mezzo al caos e che al contempo hanno bisogno di punti fermi. Gli unici senza i quali potrebbero dare di matto. A parte questo, però, i nativi del segno sono tra i più flessibili e adattabili ai cambiamenti. Si rivelano infatti sempre pronti a prenderli di petto, a cambiare routine e ad adattarsi a nuovi stili di vita senza accusare minimamente il colpo. Un modo di essere per il quale sono spesso invidiati e che li rende piuttosto forti e propensi a vivere avventure di ogni tipo. L’unico problema? Sono così refrattari alle abitudini da sembrare quasi dipendenti dal cambiamento.

Sebbene non tutti i cambiamenti attuali siano positivi, i Gemelli si sentono pronti ad esplorarli.

Cancro – Quelli che li vivono in modo traumatico

I nativi del Cancro sono così avvezzi a crearsi delle routine e delle comfort zone da non amare neppure l’idea dei cambiamenti. Quando uno si palesa ai loro occhi, finiscono con il diventare irrequieti, allarmandosi anzitempo e prendendo le cose nel modo peggiore possibile. L’idea di cambiare, anche se in meglio, è qualcosa che li sconforta e che li spinge a chiudersi in se stessi e a dare di matto. Cosa che fanno cercando sempre di coinvolgere gli altri, piangendo o chiedendo aiuto per lasciare tutto com’è. La cosa più assurda è che a cambiamento avvenuto si abituano così in fretta da star male anche al pensiero di tornare indietro. Cosa che fa intuire che a dar loro fastidio sia in particolar modo l’idea e non il cambiamento in se. Aspetto che con un po’ di volontà potrebbero imparare a gestire in modo migliore di quanto immaginano.

Ora come ora, i cambiamenti gli fanno paura e non si sentono affatto pronti a gestirli.

Leone – Quelli che li prendono bene

I nativi del segno zodiacale del Leone sono sempre pronti a tutto pur di vivere una vita soddisfacente e ricca di stimoli. Ciò li spinge a prendere al meglio ogni situazione che li riguarda, ivi comprese quelle che sono soggette a cambiamenti. Quando si trovano ad affrontarne, in genere, tendono di prenderne il meglio e di approfittare là dove possono per migliorare la propria posizione. Un atteggiamento che li porta a progredire in modo consapevole e che, il più delle volte, li aiuta ad compiere effettivamente dei passi in avanti. Cosa di cui vanno particolarmente fieri e che li aiuta a spingersi sempre un po’ oltre. Ciò che importa è che i cambiamenti giungano in modo fluido e che siano loro a scegliere di accoglierli. In caso contrario, infatti, finiscono con il diventare nervosi e poco propensi a sfruttarli al meglio.

Al momento sono aperti solo a cambiamenti di tipo lavorativo.

Vergine – Quelli che li vivono come un forte stress

I nativi del segno zodiacale della Vergine non amano i cambiamenti e non sono mai pronti ad affrontarli. Quando si tratta della loro routine ogni cosa è sacra e solo il pensiero di dover cambiare le cose li mette in forte agitazione. Che si tratti di piccole novità o di cambiamenti grandi per loro poco importa. Ciò che conta davvero è la paura che hanno e che gli impedisce di ragionare con la giusta lucidità. Un aspetto che tende a stressarli oltre modo e a procurargli un certo cattivo umore. Per fortuna, sono anche in grado di essere forti e dopo i primi momenti di panico riescono quasi sempre a riaversi e ad agire. Ciò nonostante lo fanno sempre in piena agitazione. Cosa che gli impedisce di godere anche di quei cambiamenti che potrebbero essere piacevoli ma che a causa del loro modo di fare si rivelano tutt’altro.

Anche oggi, non amano molto l’idea di cambiare pur essendo forse un po’ più flessibili del solito.

