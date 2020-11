Morta la cagnolina di Bianca Atzei: la cantante le dice addio con uno struggente messaggio dopo 14 anni di vita insieme.

Bianca Atzei dice addio alla sua cagnolina Mia dopo 14 anni di vita insieme. La cantante non nasconde il dolore di dover dire addio a colei che è stata una vera compagna di vita. Tante le foto che la Atzei ha pubblicato sui social emozionando i fans che hanno perfettamente capito il suo dolore dimostrandole tutto il loro sostegno.

Anche il fidanzato della Atzei, Stefano Corti, ha pubblicato una foto e un pensiero per Mia condividendo con i suoi followers il dolore che sta provando la fidanzata.

Bianca Atzei dice addio alla cagnolina Mia: struggente messaggio su Instagram

Non sono giorni facili per Bianca Atzei che, dopo 14 anni, ha salutato per l’ultima volta la sua cagnolina Mia, con lei nelle foto qui in alto. Un dolore grande che possono capire le persone che vivono con un animale com’è accaduto qualche settimana fa ad Elettra Lamborghini che ha detto addio alla sua adorata cavalla.

Momenti dolorosi per la Atzei che ha deciso di metabolizzare il lutto condividendo alcune delle foto scattate con Mia nel corso degli anni.

“Anni passati insieme, cresciute insieme. Ti ho vista per la prima volta, indifesa e piccolissima, 14 anni fa. Saltavi talmente forte come se chiedessi aiuto, per prenderti e portarti via. E così ho fatto. Avevi bisogno di accucciarti sempre attaccata a qualcuno.

Ti mancava solo la parola. Sei stata una creatura stupenda. Adesso starai giocando con tutti gli altri cagnolini in cielo. Love you Mia. Per sempre. Manchi e non mi sembra vero”, ha scritto la cantante.



Toccante anche il messaggio che, tra le storie del proprio profilo Instagram ha scritto Stefano Corti, il fidanzato della Atzei.

“Purtroppo oggi se n’è andata la cagnolina di Bianca, la tenera Mia” – ha scritto l’inviato delle Iene sui social. – “Il pensiero che si trovi nel paradiso dei cagnolini non la fa sentire meglio. E’ triste quando degli esserini piccoli piccoli se ne vanno lasciandoci vuoti d’amore grandi grandi”.