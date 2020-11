Il Million Day continua a regalare soddisfazioni anche nell’ultima parte del 2020: ecco quali sono i cinque numeri estratti il 14 Novembre.

Nel corso dello scorso Ottobre le vincite al Million Day sono state da record (ben 10 nuovi milionari) e nel corso di Novembre ci sono state diverse vincite ravvicinate che sono state tutte registrate in Lombardia.

Già il 26 Ottobre il fortunato giocatore che aveva indovinato i cinque numeri esatti aveva giocato la sua schedina a Busto Arsizio (Varese), quindi è toccato a giocatori di Milano (il 3 Novembre) e di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Sembra quasi che la dea bendata abbia deciso di correre in soccorso di coloro che più di tutti gli altri stanno soffrendo le conseguenze devastanti della pandemia di Coronavirus in Italia.

Il prossimo milionario sarà di nuovo in Lombardia? Non rimane che scoprirlo!

Come si vince al Million Day?

Per vincere 1 Milione è necessario indovinare tutti i numeri estratti durante l’estrazione del giorno. Chi indovina 4 numeri porta a casa 1.000 Euro, mentre chi indovina 3 o 2 numeri si aggiudica i “premi di consolazione” di 50 e 2 Euro.

Tutte le vincite saranno tassate dell’8%, come previsto dalla legge italiana sulle vincite del gioco d’azzardo. Pertanto, chi vincerà il Milione messo in palio ogni giorno, si ritroverà a incassare “soltanto” 920.000 Euro.

La giocata minima del Million Day è quella da 5 numeri su cui si punta 1 solo Euro. Chi ha dei numeri fortunati può realizzare delle giocate in abbonamento: i numeri verranno giocati ripetutamente ogni giorno per un certo numero di giorni consecutivi, fino a 20 giocate.

C’è anche la possibilità di registrare giocate multiple, fino a 10 su uno stesso scontrino, per un costo massimo di 10 Euro.

I sistemi permettono invece di giocare varie combinazioni di 9 numeri, aumentando significativamente la possibilità di giocare la combinazione fortunata.

Bisogna ricordare infine che, a partire da qualche settimana dopo la creazione del Million Day, cioè dal 2018, Lottomatica non accetta più di 200 giocate identiche su territorio nazionale. Potrebbe capitare, quindi, che un giocatore si rechi in ricevitoria per registrare la propria puntata e si veda rispondere che non è possibile: significa semplicemente che nel resto d’Italia 200 giocatori prima di lui hanno puntato su quegli stessi numeri nel corso delle ultime 24 ore.

Inoltre, è possibile fare le proprie puntate fino a 15 minuti prima dell’estrazione, cioè fino alle 18:45 di ogni giorno. A partire dalle 19:15 sarà invece possibile giocare i propri numeri per l’estrazione del giorno successivo.

I numeri del Million Day estratti il 14 Novembre 2020

IN AGGIORNAMENTO