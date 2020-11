Scopri che tipo di mamma si cela dietro ogni donna dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Dietro ogni donna c’è un cuore di mamma. Che lo si sia o meno, biologicamente o no, quasi ogni donna cela in se una sorta di istinto materno che la spinge ad assumere un dato modo di fare quando si trova a trattare con i più piccoli, e a volte persino con gente della propria età. Si tratta di una modalità che spinge a prendere il controllo, ad assumersi il ruolo da guida e ad agire in modo da offrire il meglio alle persone delle quali si sceglie di prendersi cura. Caratteristiche che, ovviamente, aumentano quando si hanno dei figli che dipendono interamente da noi e che si desidera accudire nel miglior modo possibile.

Dietro ogni mamma, però, c’è prima di tutto una donna. Una donna fatta di necessità, bisogni e modi di essere diversi. E ciò, implica spesso il portare il proprio modo di essere in ciò che si fa. Così, una donna particolarmente attiva lo sarà anche in veste di mamma mentre una super romantica mostrerà un lato spiccatamente tenero ai propri piccoli. Insomma, dietro ognuna di noi si cela un tipo di mamma che possiamo riconoscere oppure no ma che in qualche modo di definisce. Scopri quindi che tipo di mamma sei, saresti o sarai e tutto in base al tuo segno zodiacale (e non solo). Le stelle, infatti, influenzano anche questo aspetto della vita.

Che mamma sei? Ecco cosa dicono le stelle a riguardo

Ariete – La mamma super attiva

La mamma del segno zodiacale dell’Ariete è una mamma ricca di risorse e con tanta voglia di fare. Quando ha a che fare con i suoi piccoli riesce quindi ad intrattenerli in mille modi diversi. E, con il passare del tempo, tende a farli interessare ad attività di vario tipo, riempiendo anche la loro vita di cose da fare. I suoi modi sono solitamente puntuali e precisi e spesso persino autoritari. Dietro di lei si cela però una grande motivatrice e, sopratutto, una mamma desiderosa di immettere i propri figli nel mondo. Facendo si che siano preparati ad ogni tipo di evenienza. La mamma Ariete sa quindi dosare dolcezza e forza, offrendo tutta una serie di stimoli che aiuteranno i più piccoli a crescere sicuri di se e con uno spirito d’iniziativa comune a pochi altri. Cosa che li caratterizzerà a loro volta, rendendoli più forti e dinamici che mai.

Toro – La mamma super paziente

La mamma del segno zodiacale del Toro è dolce ed ama così tanto il suo ruolo da portarlo avanti senza il minimo sforzo. Molto legata ai suoi figli, cerca sempre di fare il loro bene e di coccolarli come meglio può. Amante della famiglia e di tutto ciò che la ricorda, si rivela una di quelle mamma chiocce, sempre pronte a proteggere i figli e a spianare loro la strada. Allo stesso tempo è una madre paziente, che accetta ogni modo di essere in quanto tale e che anche davanti alle crisi più nere riesce a reagire con un sorriso. La mamma Toro c’è sempre, sia che si tratti di aiutare a fare i compiti che per sfornare dolci da offrire a merenda. È solitamente amata da tutti i bambini e sa diffondere dolcezza non solo ai suoi ma anche a quelli delle altre. Cosa che la porta ad essere una delle mamme più amate e cercate nonché un’ottima dispensatrice di consigli per quelle che, al contrario, non sono molto pratiche con i propri piccoli.

Gemelli – La mamma super amica

La mamma del segno zodiacale dei Gemelli è una mamma sempre presente, allegra, spontanea e, prima di ogni altra cosa, amica dei propri figli. Ottima comunicatrice, sa instaurare con loro una forma di dialogo che tende a restare aperta e che negli anni si sviluppa sempre di più. È in grado di parlare di qualsiasi cosa e di giocare con i figli in ogni fase della crescita. Si rivela una figura importante e preziosa, perfetta per scambiare due chiacchiere così come per affrontare argomenti spinosi. Spesso confidente anche degli amici dei propri figli, rappresenta una sorta di congiunzione tra il loro mondo e quello degli adulti. Un aspetto che la rende più che mai preziosa ed in grado di farsi riconoscere e amare. Cosa che avviene sia con i suoi figli che con quelli delle altre. Si tratta insomma di una sorta di modello che in tanti vorrebbero eguagliare.

Cancro – La mamma super protettiva

La mamma del segno zodiacale del Cancro è super concentrata sul benessere dei suoi figli. E a tale scopo si rivela sempre più che intenzionata a stargli accanto e a proteggerli da ogni possibile problema. Spesso apprensiva, è spesso in pena per loro e per evitare ciò finisce con l’osservarli molto più di quanto si pensi. Di solito si tratta di una mamma sempre a conoscenza dei loro bisogni. Fiera di loro è pronta a condividerne i successi con gli altri, vantandosene a volte persino in modo eccessivo. In quanto a coccole è una vera campionessa e dispensatrice di attenzioni. E ciò fa di lei una mamma non solo presente ma anche di infondere un senso di calore che oggi è spesso difficile da trovare. Per il benessere dei suoi figli, la mamma Cancro è disposta infatti anche a smettere di lavorare o a prendersi delle lunghe pause. Per lei, infatti, non c’è nulla di più importante della felicità dei suoi figli. Felicità che cercherà sempre di fargli ottenere prendendosene cura, anche a costo di fare delle scelte per loro o di guidarli in modo più scrupoloso del dovuto.

Leone – La mamma super precisa

La mamma del segno zodiacale del Leone ha molto a cuore i propri figli che considera un po’ come un’estensione di se stessa. Quando si tratta di loro, ha sempre delle scusanti ed è pronta a perdonargli qualsiasi cosa. Al contempo, però, è precisa come poche altre e ciò significa che anche se non sempre è apprezzata per ciò, cercherà in ogni caso di introdurli nel mondo con tutta una serie di regole da seguire. Regole che sarà lei stessa ad impartire e che sono ai suoi occhi come un prontuario in grado di portare a dei risultati importanti. La mamma Leone, però ha anche bisogno di riconoscimenti e di vivere (anche attraverso i figli) le luci del palcoscenico delle quali ha da sempre bisogno. Per questo motivo, ogni tanto, rischia di spingerli verso cose che non sono esattamente nelle loro corde quanto nelle sue. Per fortuna, il suo essere precisa la porta a rendersi conto della cosa e a rimediare finché è in tempo. Cosa che la rende comunque una mamma attenta, puntuale ed in grado di parlare apertamente con figli. Figli con i quali ha solitamente un buon rapporto.

Vergine – La mamma super perfezionista

La mamma del segno zodiacale della Vergine è una mamma ricca di risorse, molto razionale ed in grado di capire sempre ciò che ha davanti. Quando si tratta dei suoi figli tende a dar loro quanto più possibile. Nel farlo, però, mira spesso ad una perfezione che non è sempre vista come qualcosa di positivo. Tuttavia, la mamma Vergine è anche una persona che sa bene cosa sta facendo e che per questo motivo si rivela più che utile a far crescere al meglio i suoi piccoli. Certo, ogni tanto i suoi modi di fare possono risultare pesanti e difficili da gestire. Ciò nonostante, è proprio il suo essere una perfezionista che spesso e volentieri aiuta i figli a far emergere anche le qualità più nascoste. Un pregio del quale possono vantarsi poche mamme e del quale quella della Vergine è più che consapevole. Almeno quanto lo è del fatto che i suoi figli meritano il meglio e che per ottenerlo devono imparare a fare le cose per bene sin da piccolissimi.

