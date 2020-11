Dayane Mello ha perso letteralmente la calma durante la diretta del Grande Fratello Vip, invitando un concorrente a non parlarle più.

Non è stata una puntata facile questa sera del Grande Fratello Vip per Dayane Mello. La modella ha avuto ancora una volta un botta e risposta con Francesco Oppini, dopo che durante il corso della settimana, dopo una brutta lite, ha deciso di scrivergli una lettera, ma quest’ultimo ha ribadito il suo concetto di base: è convinto che lei sia una stratega e faccia determinate cose soltanto a favore delle telecamere.

Dayane non ha apprezzato il commento a lei rivolto ed anche dopo ore è rimasta abbastanza turbata dall’episodio. Tanto da apparire piuttosto spenta anche agli occhi di Alfonso Signorini, che le ha prontamente chiesto come avesse quell’espressione così triste sul volto.

La Mello ha rivelato che non l’è piaciuto il trattamento subito e si aspettava un minimo di solidarietà in più da parte dei suoi compagni di viaggio durante il confronto con Oppini, ma invece si sono schierati tutti dalla parte di quest’ultimo andando contro di lei.

Antonella Elia le ha confidato che è apparso piuttosto strano che lei prima ci litiga e dopo va da lui a chiedergli scusa. Quest’atteggiamento non ha convinto nemmeno il pubblico da casa, invitandola a rimanere ferma nella sua posizione invece di avere questi repentini cambi idea. A questo punto si è fatta avanti Elisabetta Gregoraci, che è stata massacrata da Selvaggia Roma, affermando che il comportamento di Dayane non è stato dei migliori e che lei ha anche provato a parlarle. Le dichiarazioni di Elisabetta hanno fatto infuriare la Mello e le due hanno iniziato a discutere pesantemente e quando Francesco ha provato a calmare le cose lei si è infuriata ancora di più.

“Tu stai zitta, non osare parlarmi più!” ha sbottato Dayane Mello furiosa con Francesco Oppini al GF Vip, per poi concentrarsi su Elisabetta.

GF Vip, Dayane Mello litiga con Elisabetta Gregoraci: “Hai riportato tutto”

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di aver provato a trovare un punto di incontro con Dayane Mello al GF Vip, ma quest’ultima non avrebbe voluto sentire ragioni. La modella, invece, ha replicato l’esatto contrario, rivelando che la Gregoraci avrebbe riportato le confidenze a lei fatte a Francesco Oppini, giudicandola quindi come una persona falsa.

Elisabetta, ma anche lo stesso Oppini, che è stato provocato da Dayane, ha rivelato che lei non ha riportato alcuna confidanza, in quanto si sarebbe messa ad urlare in corridoio quello che pensava su Francesco, quindi quanto affermato era di “dominio pubblico” e non di certo una confidenza fatta a tu per tu con lei.

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello hanno discusso in diretta, iniziando ad urlare l’una sull’altra, rendendo anche poco comprensibile ai telespettatori quanto si stessero dicendo i telespettatori.

“Vedete? Le dinamiche nella casa stanno cambiando ancora una volta” ha fatto notare Alfonso Signorini ai telespettatori. “Da una semplice domanda che io ho fatto a Dayane, come stai, si è scatenato tutto questo“ ha concluso, rivelando come ormai siano abbastanza palesi i sotto gruppi che si sono venuti a creare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo, che inizia a sospettare della sua buona fede se nella casa più spiata d’Italia soltanto Adua Del Vesco, prima del suo scivolone con Stefano Bettarini, sembra crederle mentre tutti gli altri sembrano non vederla di buon occhio. La modella è un’abile stratega oppure la sua sincerità e le sue buone intenzioni sono state totalmente fraintese dai suoi compagni di viaggio? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, visto che sembra essere a rischio nomination.