Lucy Lawless è diventata famosa grazie al suo ruolo in Xena, la principessa guerriera, ma che fine ha fatto oggi?

Xena è senza dubbio uno degli show televisivi degli anni 90 più popolari, che ancora oggi riscuote un certo successo. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a guardare una puntata dietro l’altra durante la programmazione di Italia 1, sempre almeno una volta nella vita, tutti abbiamo provato ed emulare il suo storico grido lanciando qualsiasi oggetto potesse ricordare l’arma che lanciava contro tutti i nemici.

Lo show, oltre ad aver segnato un’intera generazione, ha lanciato anche l’attrice Lucy Lawless che, pensato un po’, inizialmente non era nemmeno stata scelta per questo ruolo! Lucy, infatti, aveva interpretato questa parte soltanto in Hercules e quando si dice di lavorare allo spin off sulla principessa guerriera, la produzione aveva optato per un’altra attrice, Vanessa Angel. Quest’ultima, però, poco prima dell’inizio delle riprese non riesce a partire perché si ammala e il ruolo passa a Lucy, che ha poi dato vita all’iconico personaggio.

Oggi, però, che fine ha fatto l’attrice di Xena?

Lucy Lawless: cosa fa dopo lo straordinario successo di Xena

La protagonista di Xena, seppur forse non sia apparsa tantissimo sul piccolo schermo degli italiani, non ha mai abbandonato il suo lavoro di attrice. Soltanto è stata meno notata dal pubblico nostrano, sarà forse merito anche dal suo drastico cambio di look rispetto a come eravamo abituati a vederla.

Se nello show aveva una lunga chioma nera con tanto di frangia, da svariati anni è bionda rendendo più difficile la sua identificazione all’istante. Nonostante ciò l’attrice simbolo degli anni 90, come il protagonista di Mamma ho perso l’aereo, ha partecipato a numerosi progetti televisivi e non. Basti pensare che ha collaborato alla realizzazione di X – Files, C.S.I Miami e tanti altri ancora, scegliendo sempre di lavorare su personaggi che potessero rappresentare un’ideale di donna forte.

Nel 2005 approda al progetto di Battlestar Galactica, dove Lucy Lawless di Xena interpreta il personaggio Anna Biers e nel 2010 sbarca con Andy Withfield in Spartacus, ma non finisce qui perché nel 2015 è il turo di Salem, seguito da Ash vs Evil Dead e la trilogia di Sam Raimi. Oltre alle doti recitative, in vari show ha dimostrato anche di saper cantare. Negli anni 90, infatti, ha preso parte perfino al musical di Grease e la pubblicazione di un album di un suo concerto seguito dal singolo Come 2 me.

Lucy Lawless, oltre che per i ruoli che ha interpretato, è anche famosa per la sua passione per l’Italia. Tant’è che parla molto bene la nostra lingua e tanto ha fatto parlare l’episodio che l’ha vista protagonista a Lucca, quando ha fermato un branco di bulli che insultato un uomo dalla pelle nera. Oltre a questo, l’attrice di Xena è un’attiva di Greenpeace e dal 2009 ricopre il ruolo di sua ambasciatrice.

Lucy Lawless di Xena oggi è un’attrice e donna in carriera realizzata e non di rado è nel nostro paese per svolgere numerose attività.