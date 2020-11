Manuela Arcuri a Verissimo è tornata a parlare della sua storia con Gabriel Garko, ribadendo quanto il sentimento tra loro fosse vero.

Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, è tornato a parlare di Gabriel Garko e del suo coming out. In modo tale da fornire al pubblico del piccolo schermo tutte le spiegazioni del caso visto che in più di un’occasione sul web alcuni hanno manifestato un certo malcontento nei confronti dell’attore, in quanto si sono sentiti presi un po’ giro da lui.

Questa volta a raccontare la propria versione della storia è stata Manuela Arcuri che non solo ha ribadito che la sua storia con Gabriel era vera, prendendo le difese di Alberto Tarallo, ma che se lui stava fingendo con lei si sente a sua volta una vittima di tutta questa storia in quanto sarebbe stata presa in giro.

“Forse, arrivati a questo punto, credo di essere finita anche io in qualcosa di costruito totalmente a tavolino” ha esordito l’attrice ai microfoni di Silvia Toffanin. “La mia storia con lui era vera, non abbiamo mai fatto finta di stare insieme“ ha proseguito Manuela. “In questi giorni ho avuto modo di poter ascoltare le dichiarazioni rilasciate da lui e questo mi fa pensare che forse sono una vittima anche io“ ha continuato l’Arcuri. “Se così fosse, ne sarei molto dispiaciuta”.

“La nostra storia è durata qualche mese e posso assicurare che non era nulla di falso o organizzato” ha poi concluso Manuela Arcuri su Gabriel Garko a Verissimo. “Ero innamorata di lui e non posso nascondere che c’era una forte attrazione fisica tra noi“ ha poi aggiunto. “Ci piacevamo molto, ma la nostra storia è durata poco e nel breve periodo in cui siamo stati insieme era il mio fidanzato. Era tutto vero”.

Manuela Arcuri a Verissimo ammette: “Ho cercato Gabriel Garko”

Manuela Arcuri ha poi rivelato di aver scoperto dei veri interessi amorosi di Gabriel Garko soltanto quando lui l’ha rivelato al Grande Fratello Vip e non perché lui glielo avesse confidato prima. Anche se in passato le erano arrivate numerose voci a riguardo, ma lei non aveva mai avuto la conferma che fosse realmente omosessuale visto che sembrano aver avuto una relazione vera e passionale.

“Lui non mi ha detto nulla di tutto ciò. Certo, in passato mi sono arrivate delle voci e forse avevo dei dubbi a riguardo, ma non ho mai avuto certezze a tal proposito” ha subito precisato lei. “Lui con me non si è mai aperto in questo senso, forse ha sempre mantenuto quella maschera sul volto fingendosi eterosessuale“ ha ammesso lei. “Certo, immagino che dietro tutto questo ci sia stata una grande sofferenza, nascondersi come ha fatto lui non credo sia stata una cosa facile o fatta a cuor leggero” ha aggiunto e sembra abbastanza strano che lei non sapesse nulla visto che Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati insieme per molti anni come rivelato dall’attore da Barbara d’Urso.

Manuela ha però ha ammesso che lei e Gabriel hanno interrotto ogni rapporto e che non si sentono da anni, nonostante lei abbia provato in qualche modo, e senza successo, a mettersi in contatto con lui durante la fase del lockdown.

“Io e Gabriel abbiamo smesso di sentirci e da qualche tempo che non parliamo” ha rivelato lei. “Io devo ammettere che ho provato a cercarlo durante la fase del lockdown ma non sono riuscita a mettermi in contatto con lui“ ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin, che è tornata in onda nonostante il grave lutto subito. “Forse, posso pensare, che in quel periodo stava già iniziando a pensare di raccontare tutta la verità e che si sentiva in difetto nei miei confronti visto che io non sapevo nulla di tutta questa storia” ha osservato, ribadendo che la loro storia d’amore era vera e non organizzata a tavolino come quella con Eva Grimaldi ed Adua Del Vesco.

“In tutta onestà ci rimarrei male se mi avesse prego in giro soltanto per apparire per quello che non era, ma è pur vero che sono passati tanti anni dalla nostra storia” ha concluso l’attrice ai microfoni di Verissimo. “Devo ammettere che lui per me ha rappresentato il collega più fedele che abbia mai avuto ed abbiamo lavorato tantissimo insieme, per me non è mai cambiato nulla” ha aggiunto lei. “Tornerei anche a recitare al suo fianco, questa volta con una verità in più” ha ammesso per poi dire la sua versione in merito anche al famoso Ares Gate, che man mano è andato a svanire dall’interesse del piccolo del piccolo schermo, che ha preferito in questi giorni concentrarsi su altre problematiche a livello televisivo.

“La mia esperienza con l’Ares è stata positiva, da loro ho avuto soltanto benefici” ha ammesso. “Mi hanno dato tantissimo e durante il corso di questi anni per me sono stati come una vera e propria famiglia. Non facevano altro che darmi i giusti consigli e mi indirizzavano verso quella che era la giusta strada da intraprendere per proseguire con la mia carriera” ha dichiarato a canale 5. “Non posso dire nulla di male su di loro perché mi hanno fatto soltanto del bene durante il periodo in cui abbiamo lavorato insieme” ha concluso. “Io li ringrazierà per sempre per tutto quello che hanno fatto nei miei confronti. Posso definirli soltanto come persone generose e meravigliose“ ha aggiunto. “Mi hanno trattata come se fossi una star”.

Manuela Arcuri a Verissimo proverà a fare chiarezza sul suo rapporto con Gabriel Garko. Anche se quest’ultimo, effettivamente, non ha mai parlato della loro relazione durante le sue recenti interviste, dove svelava tutti gli accordi presi con le varie attrici durante il corso di questi anni per fingere le loro finte relazioni sentimentali. Sarà forse perché la loro relazione c’è davvero stata a differenza delle altre citate?