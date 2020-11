By

Le anticipazioni di Uomini e Donne 13 novembre rivelano un certo imbarazzo in studio a causa di una clamorosa gaffe di Sophie Codegoni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 13 novembre sembrano ribaltare le sorti del Trono Classico, che da qualche tempo a questa parte non sembra appassionare più il pubblico del piccolo schermo come era solito fare un tempo, ma oggi arriva la svolta.

Sophie Codegoni farà piazza pulita tra i suoi corteggiatori, scegliendo di eliminare la maggior parte di essi perché non prova il minimo interesse nel corteggiarli. In studio viene mostrata la sua esterna con Matteo, un nuovo ragazzo che sembra aver catturato il suo interesse e fin qui non c’è assolutamente niente di male, anzi è lì apposta per questo motivo. Peccato che duramente la settimana lei abbia messaggiato di continuo, e con un certo interesse, con lui, rendendola ancora più interessata a volerlo conoscere.

Peccato che lui non ricordi di aver chattato con tutta questa passione con lui ed ha ragione: perché non lo hanno mai fatto. Cos’è successo allora? Lei ha mentito? No, peggio: Sophie ha commesso una clamorosa gaffe a Uomini e Donne chattando tutto il tempo con Antonio, un altro dei suoi corteggiatori, ma convinta si trattasse di Matteo.

In studio tutti sono divertiti da questa scena. Tutti tranne Antonio che si era illuso che lei provasse un interesse nei suoi confronti. Peccato che Tina non è presente in studio, perché una sua reazione “dal vivo” avrebbe sicuramente accentuato il tutto.

Uomini e Donne anticipazioni 13 novembre: Roberta Di Padua arriva al limite

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi ovviamente non finiscono di certo qui. Dopo la gaffe di Sophie Codegoni, l’attenzione passa ai protagonisti del Trono Over e al centro dello studio ci saranno di nuovo Roberta Di Padua e Michele Dentice.

Nella scorsa puntata, il cavaliere aveva chiesto alla dama di dargli una seconda possibilità in quanto lui ha ammesso di averle dato delle mancanze durante il corso di questa settimana ma soltanto perché preso da una gara a cui avrebbe dovuto prendere parte e che non appena questo impegno fosse giunto al termine, sarebbe tornato a manifestarlo tutto il suo interesse nei suoi confronti.

Roberta, dopo che Nicola ha confidato di essere stato con Veronica, ha ammesso che in realtà nonostante la gara sia passata nulla è cambiato tra loro. Michele ha continuato ad avere un atteggiamento assente e lei è stufa di portare avanti una conoscenza a senso unico, dove c’è soltanto lei che mostra un reale interesse verso di lui, visto che quest’ultimo è completamente assente dalla sua vita e non trova nemmeno il tempo per chiamarla.

Roberta è delusa da Michele a Uomini e Donne e sorridendo ritorno apposta, accettando l’ennesima speranza andare in fumo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La puntata di Uomini e Donne di oggi è sicuramente da non perdere, visti i succosi avvenimenti che tra poco andranno in onda sul piccolo schermo di canale 5 alle 14:45.