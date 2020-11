Mani con pelle secca, quali possono essere le cause, i trattamenti mirati, i rimedi naturali e le ricette di bellezza fai da te.

Le mani si dice, siano il biglietto da visita di una donna, ma quando l’epidermide risulta essere spesso secca il loro aspetto risulta essere spento, rugoso e uno smalto brillante non basterà per nascondere una pelle secca, soprattutto attorno al letto ungueale.

Se si ha la pelle delle mani particolarmente secca, bisogna correre ai ripari e se la problematica risulta essere davvero persistente una consulenza del medico dermatologico sarà la scelta migliore. Il medico potrà infatti escludere la presenza di patologie dermatologiche che potrebbero essere la vera causa della disidratazione profonda dell’epidermide.

Scopriamo quali possono essere le cause della secchezza della pelle delle mani, i trattamenti mirati, i rimedi naturali e delle ricette di bellezza fai da te da non lasciarsi sfuggire. La pelle secca in generale necessita di cure e trattamenti specifici.

Pelle secca mani: quali possono essere le cause

La pelle delle mani può apparire spesso screpolata, secca e questo a causa anche dello stress a cui le sottoponiamo ogni giorno senza la giusta protezione. La stagione fredda poi mette davvero a dura prova l’epidermide delle mani necessitando di cure specifiche.

Oltre agli sbalzi termici, un’altra causa da non sottovalutare per quanto riguarda la pelle secca delle mani è l’utilizzo di detersivi per la casa, detergenti aggressivi ed in questo particolare momento storico in cui tutto il mondo è alle prese con il Covid-19 anche i gel disinfettanti che vengono utilizzati diverse volte in una giornata. Questi gel essendo a base alcolica tendono a seccare moltissimo la pelle, per questo le mani necessitano di cure specifiche dopo l’utilizzo copioso di gel e disinfettanti.

La pelle secca si può inoltre presentare sulle nostre mani a causa di alcune patologie come dermatiti o psoriasi e può addirittura essere addirittura trasmessa geneticamente. Quando le mani risultano essere secche e screpolate, ad essere compromesso è il naturale film idrolipidico presente sulla pelle che è essenzialmente uno strato di grasso che la natura ha messo a protezione della nostra pelle proteggendola non soltanto dalla disidratazione ma anche da virus, batteri e funghi.

Pelle secca mani: trattamenti mirati e prodotti

I trattamenti utili alla cura delle mani secche sono essenzialmente tutti quei prodotti cosmetici atti a ripristinare il giusto film idrolipidico alla pelle, nutrendola ed idratandola. Le creme che spesso vengono consigliate da medici dermatologi sono ricche si sostanze emollienti e risultano avere una texture molto corposa.

Sono diversi i prodotti cosmetici reperibili in farmacia che si possono utilizzare per proteggere le mani, ottimi anche i trattamenti d’urto a base di paraffina come il guanto di paraffina che risulta essere un ottimo rimedio sia per le mani che per la pelle secca dei piedi, che necessitano di cure e trattamenti specifici.

Creme e trattamenti a parte però, la miglior protezione per le nostre mani, sia in casa che fuori casa nella stagione più fredda, sono i guanti. Utilizzare i guanti in gomma quando si è impegnati nell’utilizzo di detersivi e disinfettanti per la pulizia della casa è fondamentale per proteggere le mani, così come proteggere dal freddo le mani con dei guanti belli caldi ed isolanti sarà la scelta migliore per affrontare le basse temperature all’esterno.

Pelle secca mani: come applicare i trattamenti

Una volta che il medico dermatologo, il farmacista o l’estetista avranno consigliato il miglior prodotto da applicare sulle mani per ripristinarne lo stato idrolipidico e renderle idratate e vellutate, l’applicazione non dovrà essere casuale ma la crema dovrà essere applicata con un massaggio lento e minuzioso fino a completo assorbimento.

Nei casi più importanti di secchezza, il prodotto idratante potrà essere applicato come un impacco sulle mani da tenere tutta la notte. Basterà applicare la crema ed indossare dei guanti di cotone, reperibili facilmente in qualsiasi supermercato.

Anche gli scrub delicati, possono preparare la pelle delle mani ai trattamenti idratanti ed emollienti. Se ne possono trovare in commercio o anche prepararli in casa.

ECCO UN ESEMPIO DI AUTOMASSAGGIO PER LE MANI DA PROVARE ASSOLUTAMENTE!



Pelle secca mani: i migliori rimedi naturali

La natura con i suoi rimedi, resta forse al primo posto tra gli alleati della bellezza e della salute della pelle e nel caso della pelle secca alle mani, si potrà godere delle proprietà dei burri vegetali, ottimi da massaggiare sulle mani magari durante la giornata e da applicare alla sera come impacco notturno.

I burri vegetali perfetti per prendersi cura della pelle secca delle mani sono:

burro di karité

burro di cocco

burro di avocado

burro di cacao

burro di mandorle

Anche gli oli vegetali possono essere un valido aiuto per la pelle secca delle mani e invece di essere applicati in purezza, potranno essere addizionati ad una noce di crema trattamento che renderanno in questo modo particolarmente efficace.

Gli oli vegetali migliori per prendersi cura della pelle delle mani sono:

olio di argan

olio di jojoba

olio di oliva

olio di cocco

olio di karité

olio di mandorle dolci

Una menzione speciale va poi al gel di aloe vera, un prodotto naturale che se applicato sulle mani screpolate e interessate da taglietti, piccole ragadi e screpolature, concorre a lenirla e a guarirla. Questo gel tende però a seccare la pelle e per questo dopo l’applicazione la pelle andrà sempre idratata con una crema o un burro vegetale.

Il miele, risulta essere un altro eccezionale prodotto di bellezza naturale per trattare la pelle secca ed in particolare quella delle mani, potrà essere inserito in trattamenti fai da te.

Pelle secca mani: le migliori ricette di bellezza fai da te

Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori ricette di bellezza fai da te per le mani, trattamenti eccezionali da provare assolutamente.

Dopo aver conosciuto tutti questi rimedi semplici e alla portata di tutti, non ci saranno più scuse e motivi per sfoggiare delle mani secche e screpolate!