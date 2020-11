Come prima cosa è buona regola masticare lentamente. Dobbiamo imparare a mangiare in modo corretto. La pancia gonfia troppo spesso è legata alla cattiva digestione, proprio perché siamo solite consumare il cibo molto in fretta e senza gustarlo nemmeno.

Abbiamo bisogno di gustare i cibi che consumiamo, prenderci del tempo, sederci e masticare lentamente, con calma e serenità. Tutto questo ci aiuterà inoltre a rinforzare la flora intestinale evitando così non solo il gonfiore, ma anche altri problemi sopraelencati quali il meteorismo, la diarrea, la stitichezza ed eventuali dolori addominali che rendono la nostra giornata infernale e piena di disagi.

Acqua e regolare attività fisica sono alla base

Non dimenticate di bere. Assumere la giusta dose di acqua quotidiana aiuta a depurarci dalle tossine e a depurarci, bere per contrastare la cattiva digestione e imparare a bere anche piccoli sorsi di acqua pur non avendo sete, con calma e senza fretta, è una buona pratica da sperimentare fin da subito.

Non c’è bisogno di essere un atleta provetta ma, praticare della sana attività fisica per tre o quattro giorni alla settimana per un minimo di 30 minuti circa non può farci altro che bene. Il movimento fisico infatti aiuta sempre, può darci una gran mano non solo in caso di pancia gonfia ma anche di stitichezza. Una passeggiata lenta dopo aver mangiato è l’ideale per digerire, diversamente, buttarsi subito sul divano o davanti al computer non gioverà sicuramente al vostro stato di salute.

Consigli per alleviare lo stato di pancia gonfia

La pancia a volte gonfia, flaccida oppure con un filo di cellulite crea sempre un disagio per ognuno di noi, è il dilemma che abbraccia il 50% delle donne italiane. Bisogna capirne le cause ed intervenire con dei rimedi che si rivelino efficaci.

Nella maggior parte dei casi, quando sia ha la pancia gonfia, si potrebbe trattare di un semplice accumulo di stress, oppure una forte emozione provata di recente, e ancora una vita priva di equilibri e di regolarità. Esistono anche degli esercizi per sbarazzarci del problema, tutto sta nella costanza. Il primo esercizio che si può fare è quello di riprendere contatto con ciò che proviamo: sedersi su una sedia con la schiena ben dritta e gli occhi chiusi. Appoggiare le mani sulla nostra pancia e concentrarci sul respiro. Cercare di sentire che la pancia che si gonfia quando inspiriamo e che tende ad andare in dentro quando espiriamo, avrete più o meno la sensazione che la pancia sia un’onda.

Questo semplicissimo esercizio si può eseguire ogni volta che ci sentiamo in questo stato, magari farlo diventare un’abitudine del mattino. Parlavamo dell’alimentazione, in quanto fattore molto importante e altamente influente quando si parla di pancia gonfia. Il cibo infatti svolge un ruolo di vitale importanza nel corretto funzionamento del nostro intestino, dobbiamo provare ad evitare alcuni alimenti che favoriscono la fermentazione.

Questi alimenti sono sicuramente le patate, i legumi, i cavoli. La pancia gonfia però potrebbe essere anche la causa di allergie o intolleranze ad esempio quella al lattosio oppure al glutine. Se soffriamo quindi di pancia gonfia dobbiamo riuscire a capire se siamo soggetti di un’intolleranza in atto. Eliminando gli alimenti che ci recano fastidi dovremmo riuscire a sopperire al problema.

Il prezioso aiuto dello yoga

Altre volte potrebbe essere un problema di perineo. Il perineo è l’insieme di muscoli e legamenti che si posizionano alla base dell’addome tra il pube e il coccige e formano come un piano di sostegno per gli organi interni. Durante la gravidanza soprattutto, questi muscoli accusano il peso ed è importante rinforzarli dopo il parto, per prevenire problemi di prolasso a vagina e vescica. Abbinate all’attività fisica come la corsa o la camminata veloce anche degli esercizi per gli addominali, anche lo yoga può rivelarsi un vero toccasana per eliminare il gonfiore addominale.

Possiamo dedicarci anche a delle serie di addominali da svolgere ogni giorno partendo dai primi esercizi per principianti per poi via via passare a quelli che impiegano maggiore resistenza del nostro corpo.

Pancia gonfia? Addio! Tutti i rimedi naturali

Se non avete un’intolleranza al lattosio potete aiutarvi sicuramente con l’assunzione di yogurt che contiene fermenti lattici. Se non potete bere il latte trovate in commercio dei buonissimi yogurt di soia e anche se devono però contenere dei probiotici quindi leggete con attenzione le etichette.

Anche bere acqua e limone al mattino a digiuno può favorire l’attività intestinale e aiutare il buon funzionamento del metabolismo. Il limone va consumato però con parsimonia, poiché potrebbe creare dei disturbi se soffriamo di gastrite o di patologie legate al fegato. Bevete questa bevanda rinfrescante depuranti con una cannuccia per non andare ad intaccare lo smalto dentale.

Il finocchio è una delle verdure più usate per combattere il gonfiore addominale.potete mangiarlo così a crudo oppure come decotto. Anche la tisana di finocchio si rivela molto efficace da lasciare in infusione per 5 o 10 minuti. Potete consumarla a fine pasto.

L’anice è unaltro ingrediente molto efficace trovate delle bustine in erboristeria e potete anche con questa fare un decotto con un cucchiaino di semi di anice e lasciare in infusione per 10 minuti.

I migliori integratori e rimedi naturali

Anche i mirtilli si rivelano dei buonissimi alleati, potete mangiarli direttamente da soli oppure consumarli all’interno di frullati o in un porridge del mattino.

E ancora…

L’ananas con la sua bromelina aiuta la digestione, ovviamente da non consumare in caso di problemi ai reni o al fegato. Il tè alla menta favorisce la digestione, potete prepararlo anche a casa munendovi di poche foglioline di menta piperita e lasciarla in infusione per una decina di minuti. La menta non è indicata se si soffre di reflusso esofageo.

Poi c’è la cannella molto efficace in situazioni di meteorismo, ha una funzione anti-fermentativa e può ridurre i gas riuscendo a contrastare al contempo la stitichezza, potete assumerla come spezia aggiungendola al vostro yogurt mattutino oppure in infusione sempre per 10 minuti. La cannella è sconsigliata per chi soffre di colon irritabile.

Il peperoncino aiuta nell’eliminazione di tossine, vi sentirete più sgonfie e in commercio potete reperire anche delle bustine o preparati al peperoncino utili per preparare degli infusi o decotti. Una bella tazza di camomilla durante una serata invernale è quel che ci vuole per ottimizzare la digestione, depurativa ed efficace contro il meteorismo.

Lo zenzero è davvero prezioso, aiuta a contrastare la pancia gonfia e ottimizza la digestione, è possibile mangiarlo così fresco oppure preparare un decotto con quattro fettine di radice e metterle in infusione per una decina di minuti. Ideale anche negli stati di nausea.